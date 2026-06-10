I poznati hrvatski književnik zaluđen je Cibonom: 'Probudili su navijače jer igraju sa srcem'

Košarka je opet zarazila Zagrepčane, a to su pokazale i posljednje dvije utakmice u Draženovu domu, gdje se skupilo više od deset tisuća gledatelja. Cibona je opet in i ima priliku nakon četiri godine vratiti naslov prvaka u svoje vitrine. Večeras na Višnjiku igra se peta, odlučujuća utakmica finalne serije između Zadra i Cibone (MAXSport 1).

Za "vukove" će navijati i Damir Karakaš (58), poznati hrvatski književnik, koji je već godinama vjerni navijač zagrebačkog kluba, a često ga se može vidjeti i na tribinama. S igračima je proslavio posljednju pobjedu protiv Zadrana kojom su izjednačili na 2-2 u finalnoj seriji. Ovaj put ga neće biti na tribinama, no bodrit će svoju momčad.

Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Volim košarku, a Cibonu pratim već pedeset godina. Mi iz Brinja poznati smo kao navijači Dinama i Cibone, a kod nas su "modri" došli nakon što su 1982. godine osvojili naslov prvaka I među igračima Cibone i Dinama imam vjerne čitatelje - otkrio nam je Karakaš.

Nakon što je godinama živjela u vrtlogu turobne atmosfere i neizvjesnosti, Cibona je konačno pronašla svjetlo na kraju dugog tunela. Ovo finale označava i simboličan početak nove ere koju predvodi novi vlasnik Victor Dodig.

Pula: Predstavljanje romana "Sunčanik" Damira Karakaša | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Cibona je ove godine probudila navijače jer igraju sa srcem, a navijači to prepoznaju. To je kao u pisanju, bez strasti ja ne mogu napisati niti pismo vodovodu. Prošle godine u ovo vrijeme klub se skoro ugasio, a sad se bori u finalu sa Zadrom, što ni najveći optimisti nisu očekivali. U Beogradu sam, ali ću osluškivati rezultat iz Zadra. Bit će teško jer je to ozbiljna momčad koja je pobjeđivala klubove iz ABA lige i ima sjajne navijače koji su im vjetar u leđa - kazao je hrvatski književnik pa zaključio:

- Neka pobijedi bolji i da sve prođe fer i sportski, no sve ovo je pokazalo koliko ljudi vole Cibonu i koliko se kod nas voli košarka. U posljednje dvije utakmice u Zagrebu bilo je oko deset tisuća gledatelja. Trener Ivan Rudež odlično vodi Cibonu, a nadam se da će ovo sve dogodine biti na još višoj razini jer navijači Cibone to zaslužuju.