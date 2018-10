'I prije utakmice sam odlučila da ću utrčati i doći do Modrića'

Paula Kovačević, 13-godišnja Križevčanka, jučer je ostvarila jednu od dvije želje. Utrčala je na teren nakon prijateljske utakmice Bjelovar - Hrvatska, pobjegla zaštitarima i fotografirala se sa svojim idolom Lukom Modrićem. Druga želja joj je dobiti njegov dres, ali to ga, kaže, od uzbuđenja zaboravila pitati.

- Odlučila sam već prije utakmice da ću doći do Luke, samo sam čekala da sudac svira kraj. Zaštitar me probao uloviti, ali na kraju mi je čestitao jer nije uspio. Luka mu je, kad sam došla do njega, pokazao rukom da me pusti i u miru smo se slikali - rekla je oduševljeno učenica 7. razreda i članica ŽNK Dinamo.

Paula Kovačević zbog Modrića bježala od zaštitara: 'Obožavam Luku, bilo je sad ili nikad' Više na http://bit.ly/2ypdw7t Reporter: Željko Rukavina Posted by 24sata on Wednesday, October 10, 2018

Prije je trenirala tenis i rukomet, ali i atletiku, što je i pokazala brzim trkom od tribine do Modrića.

- Odmalena igram nogomet s tatom i starijom braćom, ali nitko ne voli to više od mene. Uvijek sam htjela nogometnu karijeru, a ako baš ne uspijem biti kao Modrić, opet ću biti nogometašica - uvjerena je Paula koja igra lijevo krilo.

Kako kaže tata, Paulu nikad nisu zanimale lutke, samo lopte. On, ali i cijela obitelj podražvaju je u njezinim nogometnim ambicijama. S tatom je Paula i bila na utakmici koja ju je proslavila.

- Gledam sve utakmice, Realove, reprezentaciju, prijateljske... Ako nema prijenosa na TV-u gledam na mobitelu - kaže Paula koja u kolekciji 'selfieja' ima i onaj s Rakitićem. Iako se tada pokušao sakriti od znatiželjnih pogleda, Paulinom oštrom oku nije promaknuo.