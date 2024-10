I Sinković se natjecao u Spartan utrci na Hvaru, agonija Ninja ratnika: 'Uh, skoro mi je pozlilo'

Više od 2500 natjecatelja iz 36 zemalja svijeta ovog je vikenda posjetilo Spartan utrku koja se održala u Hvaru i poslala lijepu sliku hrvatskog otoka u 15 tržišta diljem svijeta, koje su sa zanimanjem pratile neustrašive Spartance u utrkama koje su ih testirale do samih granica izdržljivosti, fizičke i psihičke.

Pokretanje videa... 00:42 Braća Sinković su zlatni na Olimpijskim igrama! | Video: 24sata/pixsell

Hvar je bio domaćin najvažnijeg događaja u Spartanovom globalnom kalendaru za 2024. godinu. Giles Chater, viši potpredsjednik Spartana, izjavio je kako je Hvar bio idealna destinacija zbog povijesne baštine koja je pružila savršenu atmosferu za ovakvu vrstu događaja.

Najsunčaniji hrvatski otok opravdao je svoju reputaciju tijekom spartanskih utrka. Sjajno je vrijeme poslužilo natjecatelje koju su se mogli testirati u četiri discipline; 100 metara, Sprint, Super, Beast, a postojala je i posebna kategorija za djecu.

Posebno su izazovne bile discipline Super i Beast, prva je bila na 10 kilometara uz 25 preprka, a potonja je bila duga 21 kilometar uz 30 prepreka.

Jacob Peregrine-Wheller, koji dolazi iz Londona, natjecao se u sprintu od pet kilometara, koji također nije "mačji kašalj".

- Mnogi natjecatelji treniraju specifično za Spartan utrke, ali ja ne. Pokušavam završiti utrku sa svim vještinama koje sam stekao, ali nisam predan Sparti kao neki drugi natjecatelji. Došao sam se dobro zabaviti i okušati u izazovu, potrudio sam se pobijediti, ali znao sam da će to biti teško - rekao nam je i otkrio svoju zanimljivu pozadinu.

Foto: Spartan WC

- Tri sam puta bio finalist Ninja Ratnika u Engleskoj,svaki sam put došao do četvrtfinala. Ali nikad nisam trenirao specifično za natjecanje Ninja ratnika. Ovo mi je treća spartanska utrka, na jednoj sam bio 14. od 1414 natjecatelja. Inače živim od parkoura

'Dobio sam kaznu - 30 marinaca'

Koja bi onda bila najbolja podloga za spartansku utrku? Penjanje, trčanje, plivanje...?

- Na kraju poligona imate napornu plivačku dionicu od nekoliko stotina metara. To vam ubije ruke, a nakon toga se penjete užetom dom zvona, nakon čega imate penjačku dionicu. Bilo je teško, već su šipke bile mokre, ruke su vam vlažne, ali sam bio jedan od rijetkih koji tamo nije pao i dobio kaznu (čak 30 marinaca!). Prestigao sam barem sedmero ljudi tamo! To je moja penjačka podloga... Penjem se i plivam svaki tjedan. U ovom natjecanju je važno penjanje, ali njemu dodajete i plivanje te trčanje. Meni to malo nedostaje, ali nikad ne odustajem. Na nogama sam dok ne padnem. Skoro mi je pozlilo u cilju sprint utrke dok sam preskakao vatrenu prepreku... To je bilo blizu. Ako pogriješite, spržit će vas!

A poligon na Hvaru nije mu bio stran, iako se prvi put natjecao na spartanskoj utrci u Hrvatskoj.

- Prije deset godina bio sam u Hrvatskoj i posjetio sam upravo Hvar!

Foto: Spartan WC

Razgovarali smo i s poljskim reprezentativavcem u utrkama s preprekema na 100 metara, Mateuszom Strupinskim, koji se u Hvaru natjecao u utrci od 100 metara i sprintu na pet kilometara.

'Spremam se za OI u Los Angelesu'

- Sedam sam mjeseci radio na kruzeru. Plovili smo preko Atlantskog oceana, do Kariba, pa Mediteran... Kako treniran dok sam na kruzeru? Bavim se kalistenikom, a za kondiciju trčim oko kruzera dok plovimo! Probajte to pa će te vidjeti koliko je lako, haha! - rekao nam je i nastavio...

- Ovo je moja prva spartanska utrka! Inače se natječem u običnim utrkama s preprekama. U tim su utrkama prepreke teže, ali u ovoj utrci ima puno plivanja, cijelo ste vrijeme mokri i to je teško. Manje je tehnički nastrojen poligon, bio sam četvrti u dobnoj kategoriji između 25 i 29 godina - rekao nam je Poljak, čiji je forte disciplina koja će debitirati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine!

Alberto Szabo, iz Kastava, prvi se put natjecao na spartanskoj utrci i vjeruje kako je za njega ovo bio tek početak.

- Već gledamo gdje su idući događaji i planiramo! Zadovoljan sam mojom prvom utrkom, ovo je odlično, bio sam na 60. mjestu od 75. natjecatelja. Tijekom pripremama sam puno trčao, dizao utege... Ali ove su prepreke nešto drugačije! I sve je tako sklisko... Plivanje mi je najteže bilo - rekao nam je.

Foto: ZG HGL SAMIR

A pobjednik muške utrke na 100 metara, Rus Iurii Prokudin, razmišlja o povratku na Hvar, ali radi odmora!

- Jako mi se sviđaju i Hrvatska i Hvar. Ovdje sam prvi puta i cijelo vrijeme razmišljam o tome kako bih se trebao vratiti ovdje, no ne zbog natjecanja već odmora jer je toliko prelijepo. Dugo sam sanjao o tome da postanem Svjetski prvak i veliko mi je zadovoljstvo što sam se mogao natjecati rame uz rame s najboljim svjetskim OCR sportašima. Stvarno je cool postati svjetski prvak! Nijedna mi prepreka nije bila pretjerano teška. Najteži dio priprema bio mi je mentalno se pripremiti kako ne bih napravio neku ‘’glupu’’ grešku.

'Nažalost, nije bilo veslanja...'

Legendarni hrvatski olimpijac Valent Sinković natjecao se u Beast utrci dugoj 21 kilometar bez ikakvih priprema. Završio je sedmi s vremenom od 2 sata, 28 minuta i 15 sekundi u službenoj utrci u kojoj se nisu natjecali i rekreativci.

- Ne mogu reći da je ovo bila laganica, ali nije nešto najteže što sam radio u životu. Nisam znao koji sam došao, rekli su mi da sam sedmi. Jako je važno iskustvo, a kod nekih prepreka nisam točno ni znao pravila ni što moram raditi. Dobio sam i neke kaznene krugove pa sam tu izgubio malo vremena, ali nema veze. U svakom slučaju je jako zabavno jer se svašta događa. Ima skakanja, nošenja, plivanja, nažalost nema veslanja, tu bih bio u prednosti. Sjajno iskustvo i sigurno ću ovo ponoviti - rekao je Valent, dok je njegov brat Martin u SAD-u.