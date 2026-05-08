I Sinner govorio o bojkotiranju Grand Slamova: Ne poštuju nas

Najbolji tenisač svijeta, Jannik Sinner, nije isključio mogućnost da se igrači odluče na bojkot Grand Slam turnira usred rastućeg spora oko nagradnog fonda i, kako kaže, odnosa organizatora prema njima. Uoči nastupa na Mastersu u Rimu, Talijan je naglasio da korijen problema nije isključivo novac, već nedostatak poštovanja koje igrači osjećaju.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Nezadovoljstvo je kulminiralo nakon što su organizatori ignorirali pismo koje su im prije više od godinu dana poslali desetorica najboljih tenisača i deset najboljih tenisačica svijeta. U njemu su zatražili sastanke kako bi razgovarali o pravednijoj raspodjeli prihoda, većim doprinosima za dobrobit igrača i boljoj međusobnoj suradnji.

​- Nije lijepo da nakon godinu dana nismo ni blizu zaključka onoga što bismo željeli imati. Naravno, pričamo o novcu. Ali najvažnije je poštovanje, a mi ga jednostavno ne osjećamo.- rekao je Sinner i usporedio situaciju s drugim sportovima, gdje bi pismo vrhunskih sportaša, prema njegovu mišljenju, rezultiralo sastankom unutar 48 sati.

Igrači traže da njihov udio u prihodima s Grand Slamova poraste na 22 posto, što je u skladu s postotkom na zajedničkim ATP i WTA turnirima iz serije 1000. Međutim, trenutne brojke su daleko od toga. Kao primjer navode Roland Garros, gdje će udio igrača u prihodima vjerojatno ostati ispod 15 posto, unatoč tome što turnir bilježi rekordne prihode. Iako je ukupni nagradni fond povećan, igrači tvrde da je njihov postotak u ukupnoj zaradi zapravo u padu. Osim novca, traže i veći utjecaj na donošenje odluka, poput rasporeda mečeva, te bolje socijalne uvjete.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Sinnerovi komentari stižu nakon što je prva tenisačica svijeta, Arina Sabalenka, izjavila kako vjeruje da će igrači "u nekom trenutku" bojkotirati jedan od najvećih turnira jer je to "jedini način da se izbore za svoja prava". S njom se složila i Amerikanka Coco Gauff, a podršku je dao i Novak Đoković, pohvalivši istup Sabalenke kao čin pravog vodstva.

Upravo to jedinstvo Sinner vidi kao ključnu razliku u odnosu na prijašnje pokušaje.

​- Ovo je prvi put da osjećam kako su svi igrači, i muškarci i žene, na istoj strani i imaju isto stajalište. Razumijem zašto igrači govore o bojkotu, jer odnekud moramo početi. Dugo se već priča o ovome - zaključio je Sinner, ne želeći izravno potvrditi hoće li sudjelovati, ali jasno dajući do znanja da je strpljenje teniske elite pri kraju.

*uz korištenje AI-a