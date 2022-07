I Srbima se crno piše: Hrvat s Belgijom šokirao susjede, visi im plasman na košarkaški SP!

Dok se u Hrvatskoj traži krivac, traže ostavke i usput gleda prema pretkvalifikacijama Eurobasketa, u ozbiljnom je problemu i srpska košarka. Srbija je u zadnjem kolu uvodne skupine izgubila u Nišu od Belgije 73-74 i više nije izgledan kandidat za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Štoviše, visi joj vrlo ozbiljno.

Dario Gjergja u trenerski CV upisao je još jednu veliku večer, koja se pretvorila u dvije jer je u nedjelju u Nišu nestalo struje, pa se utakmica nastavila u ponedjeljak. Belgija to isprava nije htjela prihvatiti, sreća njena da jest...

Na manje od pet minuta do kraja Srbija je imala upakiranu pobjedu, +10, ali doživjela je scenarij otprilike sličan hrvatskom protiv Finske. U samo četiri iduće minute Belgija je sve stigla, okrenula, a pobjednički je ispao koš Lecomtea 39 sekundi do sirene. Koš koji Belgiji otvara vrata Svjetskog prvenstva, a Srbima ozbiljno pritvara. A bilo je tu danas ozbiljne klase, s Marjanovićem, Bjelicom, Petruševim, Avramovićem, uz Dangubića, Jaramaza, Davidovca, no stvorili su se "tamo neki" Bako (17), Lecomte (16), Obasohan (16)...

U drugi krug susjedi prenose samo jednu pobjedu, a u grupu im dolaze Turci, Britanci i Grci. Ozbiljnu šansu kupila si je i Gruzija pobijedivši Španjolsku nakon produžetka 82-76, dok su Česi u Litvi s 83-72 uzeli važnu pobjedu i pokvarili Litavcima savršeni učinak.

Francuzi su osramotili Mađare s 29-2 u trećoj četvrtini i konačnih 81-40, dok su Talijani s 92-81 slavili u Nizozemskoj.

Najčitaniji članci