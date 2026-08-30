I srpski mediji pišu o hrvatskom prvaku svijeta: 'Utišao London'

Filip Hrgović osvojio je svijet, a njegov veliki uspjeh nije prošao nezapaženo ni u Srbiji. Hrvatski boksač postao je novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u londonskoj O2 Areni svladao Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi.

Vijest o velikom Hrgovićevom preokretu vrlo se brzo proširila regijom, a gotovo svi vodeći srpski sportski portali istaknuli su njegovu pobjedu na naslovnicama svojih izdanja. Ton je pritom bio vrlo pozitivan prema hrvatskom boksaču, uz naglasak na nevjerojatnom preokretu kojim je stigao do najvećeg uspjeha karijere.

POGLEDAJTE GALERIJU BORBE:

"Hrvat je šampion sveta!", naslovio je svoju priču portal B92. U tekstu su posebno izdvojili činjenicu da je Hrgović preživio teške trenutke tijekom borbe i potom uspio slomiti do tada neporaženog Itaumu. Posebno su se osvrnuli i na stanje Britanca nakon meča, navodeći da je iz ringa iznesen na nosilima.

Veliku pažnju Hrgoviću je posvetio i Kurir, koji je pobjedu hrvatskog boksača opisao naslovom: "London u neverici, Hrvat na tronu! Hrgović preživeo nemoguće, pa srušio britansko 'čudo' i postao šampion sveta!"

U tekstu su naglasili koliko je dramatičan bio put do pobjede.

"Hrgović je preživio pakao u ringu, ustao nakon ranog nokdauna, a onda u završnici slomio domaćeg borca i stigao do najveće pobjede u karijeri."

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Telegraf je otišao korak dalje i Hrgovićev uspjeh najavio naslovom "Filip Hrgović je svetski šampion! Hrvat preživeo nemoguće, pa nokautirao britansko 'čudo' usred Londona!", pišu pa dodaju:

"Gorostasni Hrvat, nokautirao je usred Londona britansko 'čudo' u devetoj rundi i nanio mu prvi poraz u karijeri! Zasluženo slavlje Hrgovića, koji je nakon dramatičnog okršaja, nokdauna i brojnih problema uspio napraviti spektakularan preokret i postati novi IBF prvak svijeta u teškoj kategoriji."

I Sportal Blica među glavnim je vijestima istaknuo Hrgovićev povijesni rezultat. Njihov naslov glasio je "Filip Hrgović je šampion sveta u teškoj kategoriji", uz naglasak na činjenicu da je hrvatski boksač do naslova stigao u gostujućoj atmosferi protiv dotad neporaženog Britanca.

Hrgovićev uspjeh istaknuo je i Alo, koji je svoju priču naslovio "Filip Hrgović je šampion sveta: Hrvat preživeo nemoguće, pa srušio Britanca u Londonu!" Posebno su izdvojili povijesnu dimenziju njegova rezultata, navodeći da je Hrgović postao "prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji".