I to je Europa?! Dinamovce čeka let u srce Azije, u grad istočniji od Kabula, Teherana, Karachija

Dinamo će se danas oko 12.45 zaputiti na višesatno putovanje prema Astani. Igor Bišćan ne želi ništa riskirati, trener "modrih" i dalje ne podcjenjuje kazahstanskog prvaka, pa je momčad na prvo europsko gostovanje sezone odveo poveo čak dva dana prije utakmice. Istu stvar je 2018. godine napravio Nenad Bjelica, od Zagreba do Astane ima gotovo 5000 kilometara.

- Uh, imali smo velike probleme s letom, pa smo do Zagreba letjeli čak 10 sati - poručio ja dan prije zagrebačkog dvoboja trener Astane Grigorij Babajan.

Sjećamo se, zagrebačka ekspedicija te 2018. godine do Astane je letjela više od sedam sati. Taj će let vjerojatno potrajati nešto više, avion s Dinamovim igračima mora zaobići zračni prostor Ukrajine, pa će "zaobilaznim putem" preko Grčke i Turske stići do dalekog Kazahstana.

Astana se praktički nalazi u srcu Azije, riječ je za hrvatske pojmove o drugom kraju svijeta. Zagrebu su tako, vjerovali ili ne, bliže Teheran, Kabul i Karachi nego Astana.

Nogometaše Dinama u Astani očekuje i nešto drugačija umjetna trava nego na kakve su navikli igrati, a kako nam kažu igrači hrvatskog prvaka niti ta umjetna trava nije u idealnom stanju kao prije pet godina.

Zagrepčane u svakom slučaju očekuje zanimljivo iskustvo, višesatno putovanje, pa borba za plasman u 3. pretkolo Lige prvaka. Srećom, iz Maksimira nose veliku prednost (4-0), pa pitanje prolaska ne bi trebalo doći pod znak pitanja. I ne smije...