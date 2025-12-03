Obavijesti

GLAVAŠ BRILJIRAO

I to se dogodilo! Zagreb iz desetog pokušaja konačno pobijedio u Ligi prvaka

Piše HINA,
Susret 10. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Eurofarm Pelistera | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Filip Glavaš je postigao 10 golova iz 11 pokušaja, a Davor Ćavar i povratnik nakon teške ozljede Ivan Pavlović ubilježili su po četiri gola

Rukometaši Zagreba ubilježili su prvu pobjedu u Ligi prvaka, svladavši u zagrebačkoj Areni u 10. kolu makedonski Pelister s 27-23 (14-12). 

Zagrebaši su konačno prekinuli crni niz od devet poraza, iako su loše započeli utakmicu i Pelister je u prvom dijelu imao četiri gola razlike. No, do poluvremena je hrvatski prvak uspio preokrenuti, a u drugom dijelu stalno održavali prednost od četiri-pet pogodaka. 

Susret 10. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Eurofarm Pelistera | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Filip Glavaš je postigao 10 golova iz 11 pokušaja, a Davor Ćavar i povratnik nakon teške ozljede Ivan Pavlović ubilježili su po četiri gola, dok je Sandfro Meštrić na golu imao 12 obrana. Kod Pelistera je prednjačio Filip Kuzmanovski sa 7 golova. 

Nakon 10 kola Zagreb je i dalje zadnji s dva boda, dva manje od Pelistera, a u sljedećem kolu Zagreb 18. veljače dočekuje PSG. 

