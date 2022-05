I u trećem susretu slavili gosti, Novo vrijeme u finalu s Pulom!

Olmissum nije obranio naslov futsal prvaka Hrvatske, a novog prvaka dobit ćemo nakon finalne serije u kojoj će se sastati Pula i Novo vrijeme. U susjedskom derbiju Makarani su bili bolji od Omišana 1-2 i zasluženo idu u finalnu seriju i bitku za povratkom naslova prvaka pod Biokovo.

Uoči početka polufinalne serije doigravanja za futsal prvaka Hrvatske konstatirali smo da je bez obzira na snagu Pule, ogled Olmissuma i Novog vremena u stvari finale prije finala, kako zbog snage suparnika, tako i zbog rivaliteta. Prva dva susreta u kojima se igrao odličan nogomet i u kojima su i jedni i drugi upisali po gostujuću pobjedu, najbolja su potvrda da je tome doista tako. Najprije je Novo vrijeme slavilo u Omišu 1-2, da bi Olmissum slavio u Makarskoj 1-3 i vratio seriju u Omiš, na svoj parket. No i treći je susret otišao na stranu gostiju.

A ova treća, odlučujuća utakmica, u kojoj je Novo vrijeme pobijedio bila je još jedan nivo više, na tragu igara koje su oba takmaca u prošlim sezonama prikazivala u utakmicama Lige prvaka. Krenulo je žestoko s jedne i druge strane. Igralo se oprezno ali ipak otvoreno i napadački s obje strane, tako da su lijepe prilike imali Omišani Pavić i Dickson te Sesar i Pulinho za goste, no Bilandžić i Bašković sve su skidali.

A onda se ukazao Kustura, koji je u 14. minuti prošao po lijevoj strani i s desetak metara zakucao loptu u suprotni kut Baškovićevog gola za vodstvo domaće momčadi. Bilo je to razdoblje puno bolje igre Omišana, koje je propustio konkretizirati još bar jednim golom Sekulić, dva puta mu je šuteve skidao večeras odlični Bašković.

No Makarani se nisu predavali a upornost im se isplatila. Nošeni glasnom podrškom 200-tinjak svojih navijača došli su dvadesetak sekundi prije poluvremena do poravnanja, u jednoj gužvi na domaćoj polovini terena lopta je došla do Gašpara, on je pronašao usamljenog Brazilca Pulinha na suprotnoj strani terena, a ovaj je povaljao Bilandžića i poslao loptu u praznu mrežu.

U drugom poluvremenu Novo vrijeme odmah dolazi u vodstvo preko Sutona, koji je okrenuo Perišića i zakucao loptu pod gredu iznad nemoćnog Bilandžića. I u nastavku susreta Makarani su igrali bolje i imali dvije lijepe prigode za povećanje vodstva, oba puta Jelavić. Najprije je pogodio gredu, a potom mu Pulinho namješta još jedan zicer koji brani Bilandžić.

Nakon vratnice Pavića i pada Sekulića u kaznenom prostoru, koji suci nisu procijenili kao prekršaj, Olmissum je krenuo na sve ili ništa, trener Maretić izveo je Bilandžića i u ulogu golmana-igrača gurnuo Jurlinu, no i s igračem više u polju zadnje tri minute iscurile su praktično bez pravog pokušaja. Nakon zadnjeg sudačkog zvižduka igrači u bijelom potrčali su prema tribini sa svojim navijačima s kojima su bučno proslavili pobjedu nad velikim rivalom i plasman u finale.

Pobjednik večerašnjeg dvoboja u finalu doigravanja o novom prvaku odlučivat će u srazu s Pulom koja je u dvokoraku slavila protiv dubrovačkog Squarea. Precizan termin odigravanja finalne serije još uvijek nije poznat, no prednost domaćeg terena imat će Pula.

Najčitaniji članci