I zvijezda iz KSW-a stiže na Zrće: Miloš Janičić na Tončija Peruška

Neviđeni borilački spektakl sve je bliže. Za nešto više od 3 tjedna će na Zrću u klubu Noa u kavezu iznad vode biti ponajbolji borci regije, a među njima i naš Tonči Peruško (26) te Crnogorac Miloš Janičić (23)

<p>Nakon poraza na KSW-ovoj priredbi održanoj u prosincu prošle godine, <strong>Miloš Janičić </strong>(23) traži povratak na pobjedničke staze. S druge će mu strane stajati <strong>Tonči Peruško</strong> (26) koji se vratio slobodnoj borbi porazom u siječnju nakon skoro tri godine pauze. Tako je <strong>FNC</strong>-ov 'Fighting Island' dobio još jedno veliko ime, a Peruško ima priliku skinuti pozamašni skalp u povratku na 'MMA mapu'.</p><p>Tako će i oni biti na 'fightcardu' koji će prethoditi glavnom spektaklu večeri, a to je borba za BMF titulu Balkana između <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka'</strong> (32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitana 'hrvatskog Dane Whitea' Dražena Forgača</strong></p><p>Podsjetimo, broj mjesta u klubu Noa na Zrću je ograničen, zato je bolje nabaviti ulaznicu što prije. Za sve one koji to ne uspiju napraviti, događaj će tog 31. srpnja moći pratiti putem portala 24sata kao i prvi dobivati sve novosti oko ovog dosad neviđenog borilačkog spektakla.</p><p>Ulaznice su puštene u prodaju <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank">u sustavu Eventim</a> gdje ih do 17. srpnja možete nabaviti po first minute cijeni od 200 kuna. Od 18. do 30. srpnja ulaznice će biti u slobodnoj prodaji po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p>