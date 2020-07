Naša najveća ženska MMA nada na Zrću: Vuković na Porazynsku

Neviđeni borilački spektakl na paškom Zrću se približava. 31. srpnja će u kavezu iznad vode biti pravi spektakl, a u njega će ući i najveća hrvatska nada ženskog borilačkog sporta - Đakovčanka Adriana Vuković (21)

<p>Nakon dvije pobjede u prvoj rundi, <strong>Adriana Vuković</strong> (21) će svoju treću pobjedu tražiti u spektakularnom okružju. Bit će to protiv Poljakinje Monike Porazynske koja je u MMA svijet stigla iz kickboxinga.</p><p>Bit će ovo savršena prilika za Adrianu da se predstavi i široj publici te pokaže ljudima zašto mnogi stručnjaci mnogo očekuju od nje u nastavku karijere. Tako će i ona biti na 'fightcardu' koji će prethoditi glavnom spektaklu večeri, a to je borba za BMF titulu Balkana između <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka'</strong> (32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Hrvatski Dana White' Dražen Forgač odgovara na 24 pitanja </strong></p><p>Podsjetimo, broj mjesta u klubu Noa na Zrću je ograničen, zato je bolje nabaviti ulaznicu što prije. Za sve one koji to ne uspiju napraviti, događaj će tog 31. srpnja moći pratiti putem portala 24sata kao i prvi dobivati sve novosti oko ovog dosad neviđenog borilačkog spektakla.</p><p>Ulaznice su puštene u prodaju <a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank">u sustavu Eventim</a> gdje ih do 17. srpnja možete nabaviti po first minute cijeni od 200 kuna. Od 18. do 30. srpnja ulaznice će biti u slobodnoj prodaji po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p>