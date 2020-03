Ibra ganuo Italiju: Dali ste mi puno, želim vam pomoći...

Ljudi diljem svijeta i mnogi sportaši provode vrijeme u svojim domovima i čekaju rasplet s korona virusom. Ova pandemija otkazala je sva sportska natjecanja, a trenutačno je u svijetu njome zaraženo preko 120.000 ljudi, ako uzmemo u obzir da je preko 80.000 ozdravilo.

Čovjek je u nekim trenucima života nemoćan pred nekim izazovima, a korona virus je jedan od takvih izazova. Protiv takvih stvari može se boriti jedino zajedničkim snagama, a u borbama sudjeluju mnogi sportaši diljem svijeta koji su pokrenuli brojne humanitarne akcije za pomoć onim zemljama koje je korona virus najviše pogodio. A Italija je jedna od tih.

Zlatan Ibrahimović je više od pet godina nastupao za talijanske klubove, a u siječnju se vratio u Milan. Klub je bio na konopcima, zabijeni u prosjek talijanskog nogometa, a onda ih je Ibra oživio. Zaredali su pobjedama, probudio se i Ante Rebić, ali tu bajku prekinuo je virus.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL, screenshot/TW

Švedski nogometaš se nalazi u izolaciji, kao i ostali nogometaši, te čeka vijesti o nastavku prvenstva. No do tada se bavi nekim drugim stvarima, životno ozbiljnijim, a to su humanitarne akcije. Veliki Zlatan je odlučio donirati sredstva bolnicama za kupnju medicinske opreme i ostalih stvari, a pozvao je i svoje kolege.

- Italija mi je uvijek davala toliko puno i u ovom dramatičnom trenutku ja želim vratiti još više državi koju volim. Odlučio sam pokrenuti akciju prikupljanja pomoći i medicinske opreme za bolnice. Situacija je ozbiljna pa pozivam i računam na velikodušnost i solidarnost svih znanih i neznanih, prije svega mojih prijatelja profesionalnih sportaša, neka pomognu koliko god mogu kako bismo zaustavili ovaj virus - napisao je Ibrahimović na Instagramu.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Svatko od nas ima svoj karakter i svoja razmišljanja, ali u nekim trenucima potrebna je suradnja kako bi pobijedili nešto. A ovo vrijeme korona virusa je taj trenutak...

Talijanska Serie A prekinuta je do početka travnja, ali kako stvari stoje, nastavak bi mogao uslijediti tek početkom svibnja. Klubovi su prekinuli sve aktivnosti na neko vrijeme, ali igrači bi se uskoro mogli vratiti treninzima.