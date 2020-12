Samo od nogometnih ugovora zaradio je više od 150 milijuna eura, a tko zna koliko još sa svim sponzorskim koje ima i koje je imao. Pa, što je onda tri milijuna eura za Zlatana Ibrahimovića (39)? Upravo tako, skoro pa ništa.

Šveđanin se, naime, za spomenuti iznos ponovio u šumski prostor koji se prostire otprilike 1000 hektara! Na njemu se nalazi nekoliko kuća i kućica, ali glavni je razlog - lov i ribolov.

Ibrahimović je veliki ljubitelj lova i ribolova i za lokaciju koju je pronašao uz švedsko-norveško granicu nije previše pitao. Taj si dio Švedske ne može priuštiti baš bilo tko, već uglavnom oni koji ga mogu i platiti poput Ibrahimovića.

On je već mjesec dana van akcije zbog ozljede, prvo bedrenog mišića pa onda i lista. Međutim, ako ste mislili da on sjedi s nogom u zraku, naravno da ne. Ne bi on bio Zlatan. Nedavno je svijetu pokazao video kako u trening-kampu Milanello trči po snijegu u majici kratkih rukava i kratkim hlačama, a poruku "probaj me zaustaviti".

Ipak, zasad su ga na vodećem mjestu ljestvice strijelaca Serije A zaustavili Cristiano Ronaldo i Romelu Lukaku, dok je Ibra s deset golova u šest golova trenutno na trećem mjestu.