Ibrahimović: Ja sam bog, ja sam broj jedan i ljudi, vratio sam se!

Zlatan Ibrahimović jedan je od razloga zašto je Milan prošle sezone osvojio naslov prvaka nakon 11 godina čekanja. Propustio je drugi sezone zbog ozljede, ali bio je pokretačka sila, desna ruka i karizmatik koji je nadahnuo svoje suigrače i napunio ih samopouzdanjem. Njegova uloga bila je neprocjenjiva.

Zlatan ove sezone još nema niti jedan nastup zbog operacije koljena, a pitanje je i kada će se vratiti. S 41 godinom na leđima pitanje je može li još igrati na vrhunskoj razini, pogotovo s izraubanim tijelom koje je sve podložnije ozljedama. No, švedski karizmatik ne odustaje. Za slučaj da ga je netko zaboravio, eto njegove poruke za sve. Baš u njegovom, pomalo ego stilu.

- I dalje sam bog, i dalje sam broj 1, sada sam se vratio i glazba se mijenja. Imam toliku želju, toliko toga želim napraviti, što sam izgubio u ovih sedam-osam mjeseci - rekao je Ibrahimović u razgovoru za Mediaset.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Milan ove sezone gotovo sigurno neće obraniti naslov. Momčad je u velikoj krizi pa je upitan i plasman u Ligu prvaka. Nakon osvojenog Scudetta momčad nije dobila prijeko potrebna pojačanja i sve se odrazilo na stanje na tablici. Ipak, Ibra se ne brine.

- Momčad u krizi? Ne brinem se, to su normalni trenuci u sezoni. Sada moramo malo razgovarati i dokazati svoju vrijednost na terenu. Kritike? To je normalno. Ako te ne kritiziraju, nisi u vrhu. Kritiziraju me 25 godina jer sam broj jedan, navikao sam na to. To je kao da sipaš benzin na vatru i kad se igraš s vatrom opečeš se. Osjećam li se još uvijek kao Bog? Naravno, ništa se ne mijenja

Zlatan se oporavlja od ozljede, priključio se treninzima i uskoro bi opet mogao na travnjak. Hoće li to biti trenutak koji je opet preporoditi Milan i nit koja će povući ostale igrače?

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Dobro sam, jako sam dobro! Vratio sam se u momčad i osjećam se slobodno, slobodno na terenu i izvan njega. To znači da sam dobro. U ovom sam razdoblju učinio sve da pomognem treneru, stručnom stožeru i klub izvana.

Nezaobilazno pitanje je ono o mirovini. Mnogi njegovi vršnjaci uživaju u plodovima svog rada, ali Zlatan bježi od toga kao vrag od tamjana. Smatra da i dalje ima puno toga za ponuditi.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

- U 41. godini imam još puno stranica za napisati i zato što kvaliteta ne nestaje, tijelo se mijenja, fizička priprema je drugačija, ali kvaliteta ne nestaje, ona ostaje. U mom slučaju se ne mijenja. Onima koji ne vjeruju u Boga pokazat ću to na terenu, a ne riječima. Svoj talent želim s velikom željom pokazivati ​​svaki dan, ali ne samo pojedinačno. Želim prenijeti svoj kredibilitet na druge jer ako možete napraviti razliku s timom, to je drugačije. Ne mora sve ovisiti o meni, želim sve što imam u sebi prenijeti na druge: ako je mojim suigračima dobro, i meni je dobro. Ako pobijedimo kao kolektiv, ja se zapalim. U ovoj situaciji ne moram imati, samo moram dati. Ovo je i moj izazov, cilj nije moj ego. Imam 41 godinu, igram za Milan i na vrhu sam. Želim svoje znanje prenijeti na druge, tu sam zbog njih, ne zbog sebe. Da je do mene, bio bih na otoku s cigarom. Ako mogu biti primjer i vođa, učinit ću to - rekao je Zlatan Ibrahimović.

