Ibrahimović kod Bilića: Ljudi mi govore da sam arogantan. Ali u nogometu sve ima svoju cijenu

U prvoj epizodi emisije "(Ne)uspjeh prvaka", Zlatan Ibrahimović otvorio je dušu kao rijetko kada. U razgovoru sa Slavenom Bilićem, na hrvatskom jeziku, prošao je kroz svoje djetinjstvo, obitelj, karijeru, mentalitet, disciplinu i život nakon nogometa. Kroz niz iskrenih i neuljepšanih priča, Ibrahimović je ispričao kako je od dječaka iz Rosengarda postao globalna ikona.

Dva tjedna kasnije, na programu Arena Sport a pušten je drugi dio intervjua.

- Svi misle da je Ibrahimović snažan i jak, a zapravo sam osjetljiv! Osobe koje su mi u bliskom krugu štitim sa svime što imam. Ali, ponekad bi mi teško bilo pustiti nekoga u taj bliski krug. Platio sam zbog tih pogrešaka. Ali, i ti (Slaven Bilić, op. a.), to dobro razumiješ. Nogomet je prljav svijet. Ima puno novca i svatko ima svoje interese. Sve ima svoju cijenu. Napravio sam transfer, potpisao ugovor, bio u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Engleskoj, SAD-u.... - rekao je Ibrahimović te nastavio...

- Sve sam vidio i znam kako sve funkcionira. Ili jedeš ili te pojedu. Takav je to svijet. Nisam imao mentora. Imao sam samopouzdanje. Ljudi su govorili da sam arogantan. Imao sam samopouzdanje. Naučio sam kako vjerovati u sebe. Toliko sam vjerovao u sebe da me nitko nije mogao zaustaviti i blokirati. Zato nikad nisam volio kada ne igram. Uvijek bih dobio motivaciju kada me netko ne bi stavio da igram.

Prisjetio se anegdote iz đačkih dana s učiteljicom talijanskog jezika.

- Imao sam talijanski u školi, ali na predavanjima sam puno pričao i bio sam nemiran. Učiteljica mi je rekla da neće ništa biti od mene. Rekao sam joj da ću biti profesionalac u Italiji i da ću se vratiti i da ću nju učiti kako se razgovara na talijanskom. Takva mi je bila glava, bio sam spreman uložiti 200 posto kako bih uspio.

Otkrio je za čime žali...

- Jedino bih mijenjao, kada sam imao 17 godina, došao je jedan dečko iz Trinidada i Tobaga u Malmö na probu. Nakon tjedan dana rekao mi je da ako ne uspijem, da je to moja krivica. Imao sam 17 godina i nije mi bilo jasno zašto je tako mislio. Nije znao tko sam i nije imao ikakvog vlastitog interesa. Ili me napadao, ili me štitio. Ili mi je davao nekakav signal. Onda sam shvatio da sve ovisi samo o meni.

Otkrio je da nije bio spreman za iskorak iz Malmoa u Ajax.

- Nisam bio spreman. Malmo je bio moja kuća. Na pet minuta od mene bili su mama, tata, djed... Ajax me kupio za rekordnu svotu. Samim time pritisak je bio ogroman. Stres od rezultata bio je veliki. Odmah su tražili rezultate. Nisam imao novce u prvih mjesec dana u klubu. Plaća dolazi tek na kraju mjeseca. Kupio sam kuću, veliki televizor i kauč. A frižider prazan. I nemam novca. Javio sam se suigraču Maxwellu, suigraču. Došao sam u klub i zatražio da mi ranije isplati plaću kako bih mogao preživjeti. Rekli su mi da ne može. Na kraju sam proveo tri tjedna kod Maxwella. On je također bio novi u klubu. Zajedno smo jeli, spavali i sve radili. Nakon tri mjeseca molio sam ljude u Malmou da me kupe i vrate u klub.

Objasnio je kako je Ajax oblikovao njegov igrački razvoj.

- U Ajaxu su mi objasnili kako ne postoji biti uloga centarfora. Tamo sam bio broj devet. I znalo se gdje svaki broj na terenu mora biti. Sjećam se kada sam se zagrijavao za ulazak u igru, a navijači su počeli skandirati ime drugog navijača. Svi su bili protiv mene. Nisam imao nikoga s kime bih pričao. To su primijetili i u klubu, i nakon nekoliko mjeseci otkaz je dobio trener Co Adriaanse. Umjesto njega došao je Ronald Koeman. S njime su se stvari počele mijenjati. Ajax igra nogomet na poseban način, sve je programirano i nacrtano.

Dvije legende oblikovale su njegov nogometni razvoj. Nakon Ajaxa, Ibrahimović je prešao u talijanski Juventus.

- Druga mi je sezona u Ajaxu bila puno drugačija. Van Basten je došao u klub (kao pomoćni trener John van't Schipu) i savjetovao me. Rekao mi je da najbolje mogu pomoći klubu tako da zabijam golove. U Ajaxu nije naučio taj mentalitet. Njemu je ranije trener bio Fabio Capello. To je bio njegov mentalitet - rekao je te nastavio...

- Prva stvar koju mi je Capello rekao je da mora s mene skinuti Ajaxov sistem. Mislio sam si, kako? Tako ne igram nogomet. On mi je rekao da sam napadač i da će me naučiti kako zabiti gol. Šest mjeseci svaki sam dan išao pucati na prazan gol. Jednom sam išao u svlačionicu nakon treninga, bio sam posljednji u redu iza Cannavara... Samo sam čuo: "Ibraaa!". Morao sam pucati na gol. Drugi sam dan pokušao pobjeći s treninga, ali me pronašao. Isto je naučio i Van Bastena.