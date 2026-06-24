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Ibrahimović: Modrić ne igra nogomet, ma Luka je - nogomet

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Ibrahimović: Modrić ne igra nogomet, ma Luka je - nogomet
Foto: Fox Sports

Sjetite se, Hrvatska je zamalo i nas šokirala u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine. I doista, čudesno je što su sve postigli od tada na svjetskoj nogometnoj sceni, poručio je Henry

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Zanimljivo je bilo na američkom Foxu gledati najavu utakmice Hrvatske i Paname. Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović sipali su hvalospjeve na račun hrvatske nogometne reprezentacije, spominjali sve što su "vatreni" prošli još od domovinskog rata, pa prvog nastupa na Mundijalu 1998. godine.

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- Sjetite se Hrvatske, zamalo su nas nokautirali na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u polufinalu. Imali su sjajnog strijelca Davora Šukera. Tada su osvojili broncu, poslije toga i srebro u Rusiji, pa i broncu u Katru. A ta Hrvatska ima samo 3,9 milijuna stanovnika. Ponosni su i hrabri, s njima nikad nije lako igrati - rekao je Thierry Henry.

Zlatan Ibrahimović dobio je nagradu za najboljeg djelatnika Foxa za lipanj, odmah zatražio - veću plaću. I onda još jednom komentatoru, Amerikancu Alexiju Lalasu poručio kako ovakvu nagradu on može samo sanjati. A legendarni Šveđanin onda je nahvalio Luku Modrića.

- Luka Modrić ne igra nogomet, on je nogomet. Pokazao je u Milanu da je nogometni maestro. Drugačije se kreće, drugačije igra s loptom, drugačije razmišlja, prava je legenda nogometa. Sve je to dokazao i na posljednja dva svjetska prvenstva - rekao je Zlatan.

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