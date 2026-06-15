Ibrahimović naljutio fanove jer nije bio na utakmici Švedske: 'Što radi da ostane relevantan'

Švedska nogometna reprezentacija otvorila je nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivom pobjedom protiv Tunisa 5-1, a švedske navijače naljutio je potez legendarnog Zlatana Ibrahimovića. Naime, Ibra je umjesto da bodri njegovu reprezentaciju s tribina, večer odlučio provesti na UFC eventu u Bijeloj kući.

Njegova odluka izazvala je bijes švedskih i brojnih nogometnih obožavatelja. Kritizirali su ga jer uvijek ističe švedsko podrijetlo, a sada je zanemario podržavat reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

- Ovako izgleda izdaja i što ljudi rade za novac ili da ostanu relevantni. Nema dostojanstva, nema samopoštovanja, pa čak ni poštovanja prema svojoj reprezentaciji.

- To je šokantno, pogotovo jer je on Šveđanin i ujedno njihova legenda.

Sweden playing World Cup football and this clown is at the UFC event 😭 pic.twitter.com/ZFweF5xmxP — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) June 15, 2026

- Svjetsko prvenstvo je svake četiri godine. UFC svaki mjesec. Ne mogu vjerovati da je donio ovakvu odluku

Inače, Ibrahimović je jedan od komentatora Fox Sporta tijekom ovogodišnjeg Mundijala. Za švedsku reprezentaciju je nastupio 122 puta i postigao 62 gola što je najviše u povijesti njihove reprezentacije.