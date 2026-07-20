Ibrahimović: Znao sam da će Španjolska osvojiti, no zbog korijena navijao sam za Hrvate

Španjolska je pobjedom 1-0 protiv Argentine nakon produžetaka drugi put u povijesti osvojila Svjetsko prvenstvo. Pogodak odluke postigao je Ferran Torres u 106. minuti, nakon asistencije Nice Williamsa. Momčad Luisa de la Fuentea zasluženo je stigla do trofeja. Španjolci su tijekom turnira igrali atraktivan nogomet, a u osam utakmica primili su samo jedan gol. U nokaut-fazi izbacili su Austriju, Portugal, Belgiju i Francusku, a zatim u finalu svladali branitelja naslova.

Španjolskoj se naklonio i Zlatan Ibrahimović, koji je tijekom Svjetskog prvenstva radio kao stručni komentator američkog Fox Sportsa. Legendarni švedski napadač još je prije turnira prognozirao da će Španjolska osvojiti naslov, iako je zbog obiteljskih korijena navijao za Hrvatsku.

- Da ste me pitali prije početka Svjetskog prvenstva rekao bih da će Španjolska postati svjetski prvak. Navijao sam za Hrvatsku jer su moji korijeni od tamo, ali rekao sam da će Španjolska osvojiti naslov, a kad ja nešto kažem to se i dogodi - rekao je Ibrahimović.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ibrahimović je i uoči finala davao prednost europskim prvacima. Smatrao je da se Argentina ne može osloniti samo na Lionela Messija i borbenost koju je pokazivala tijekom turnira.

- Vjerujem da će Španjolska dominirati tom utakmicom - poručio je prije susreta.

Ibrahimović je rođen u Malmöu. Njegov otac Šefik podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine, a majka Jurka Gravić Hrvatica je. Za švedsku reprezentaciju odigrao je 122 utakmice i postigao rekordna 62 golova.