Ibričić za 24sata o Edinu Džeki i Hajduku: 'Netko podmeće. Priča o plaći nema veze s istinom...'

Svako malo ime Edina Džeke (39) osvane u kontekstu Hajduka. Ili dolazi, ili ne dolazi, ili su ga zvali, ili nisu... Pričaju svi osim Edina, koji je po prirodi takav, drži se po strani i pokušava sačuvati svoj mir, kao i mir svoje obitelji. No da ga bole neistine koje pojedini plasiraju o njemu, to nije tajna, to se može saznati od njemu bliskih osoba.

A u taj najuži krug prijatelja s kojima provodi vrijeme spada i Senijad Ibričić (39), nekadašnji kapetan Hajduka. Upoznali su se davno, druže se i privatno i obiteljski, provode skupa odmore, putuju..., na koncu, u Splitu su zajedno izgradili i vilu u kojoj ljeti borave. Ovih dana skupa su se družili u Monte Carlu. I zbog toga je Ibričić relevantan izvor informacija, pogotovo jer se ne ustručava kazati istinu, bez obzira koliko se ona nekome neće svidjeti. I kad Ibričić kaže da nitko nakon Nikole Kalinića nije službeno kontaktirao Edina Džeku u ime Hajduka, onda je to istina...

- Jedini put kad je Edin pričao službeno s Hajdukom bilo je kad je sportski direktor bio Nikola Kalinić, ali onako informativno, jaranski što se kod nas kaže. Fenerbahče ga tada nije puštao. I to je cijela priča, sve ostalo je rekla-kazala, nije vrijedno spomena - rekao je za 24sata Ibričić, kojeg su iznenadile informacije koje su se u nekim medijima pojavile u zadnje vrijeme.

- Dosadan sam sam sebi kad ponavljam da se Edinu sviđa ta navijačka priča i emocija oko Hajduka, da mu je bilo drago kad su ga navijači pozdravili ljetos u Grazu uoči i nakon prijateljske utakmice Hajduka i Fenerbahčea, ali neke stvari nisu bile realne i on za to nije kriv. Da se složila momčad koja bi se borila za trofeje i da ga je Fener pustio, on bi došao...

Ibričić je posebno ljutit na podmetanje da je Džeko od Hajduka ovoga ljeta tražio ogromnu plaću za dolazak.

- Priča da je tražio dva milijuna eura plaće od Hajduka i da su pregovori zbog toga propali nema veze ni sa zdravim razumom, a kamoli s istinom. Ako kažem da nisu službeno ni razgovarali, kako je mogao tražiti takvu plaću!? To je čisto podmetanje, kao da netko želi takvim dezinformacijama skrenuti pozornost i naštetiti jednoj i drugoj strani. Bezobrazno je što ljudi sebi dopuštaju, pišu takve stvari bez ikakve podloge. Iako je Edin navikao na takve stvari, ne znači da ga ne žaloste i razočaraju svaki put kad ih pročita...

Za kraj je Ibričić želio pojasniti i kakva je njegova uloga u cijeloj priči.

- Ja sam tu između Edina i Hajduka, kao njegov prijatelj s jedne i navijač Hajduka s druge strane. Uvijek sam govorio da bih ga jednom volio vidjeti u bijelom Hajdukovom dresu, a sve ostalo je na njemu i klubu, ja se u njihove razgovore ne miješam... - kaže Ibričić, a na pitanje je li Džeko blizu potpisa ugovora u Italiji (Bologna mu navodno nudi ugovor godinu plus godinu uz plaću od milijun i pol eura i bonuse za nastupe i golove) kaže:

- Ima puno interesa, vjerujem da jest, ali to su stvari koje ja ne mogu komentirati. I ovako se moje riječi izvlače iz konteksta i izvrću, ne trebaju ni meni polemike.