Icardi na odlasku? Lukaku će u Interu nositi 'devetku' na dresu

Spominjalo se kako Maura Icardija (26) žele Real Madrid i Juventus, ali ekscentrični Argentinac još je uvijek igrač milanskog Intera. Nekad kapetan i miljenik publike, danas je 'neprijatelj broj 1' navijača 'nerazzurra' i daleko od mjesta kapetana.

Loši odnosi s klubom, ali i istupi njegove žene Wande pridonijeli su njegovoj trenutnoj poziciji. Dolaskom novog trenera Contea vjerojatno je izgubio i mjesto u početnoj jedanaestorki jer je talijanski stručnjak u špicu doveo stasitog napadača iz redova Manchester Uniteda.

Dovoljna poruka da ode Icardiju je i oduzimanje broja devet koji je bio Argentinčev zaštitni znak. No, možda je to i ispitivanje Maura Icardija - koliko je spremam žrtvovati da opet dobije poštovanje navijača i zasluži svoje mjesto u Interu. Ako će Conte kao i u većini slučajeva dosad igrati u formaciji 3-5-2, Lukaku i Icardi bili bi strahovit napadački par. Ali to je možda i utopijsko razmišljanje.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Bilo kako bilo, Icardi ima još vremena otići, a pitanje je tko je voljan platiti svotu od oko 80 milijuna eura na koliko ga procjenjuje Transfermarkt. A možda i dogodi se čudo, pa u napadu zaigra zastrašujući dvojac