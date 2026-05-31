ZANIMLJIV DETALJ

'Ice, Rice, baby!' Evo što je oko vrata nosio kapetan Arsenala

Piše Ivan Kužela,
Foto: Dream Team/Facebook

Arsenal je izgubio finale Lige prvaka od PSG-a nakon penala, ali zanimljiv detalj isplivao je o kapetanu Riceu. U fokusu je bio prsluk kojeg je koristio netom prije izvođenja udaraca s bijele točke

Nogometaši Arsenala u subotu su izgubili u finalu Lige prvaka od PSG-a nakon lošijeg izvođenja penala. Havertz je zabio u 6., a Dembele u 65. minuti utakmice. Do penala nije bilo više golova, a jedan detalj zapeo je za oko mnoštvu gledatelja vezan uz kapetana 'topnika' Declana Ricea

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Foto: Phil Noble

Arsenalov veznjak je uoči penala dobio prsluk s rashladnim ulošcima da ga što prije ohladi i smiri. Prsluk izgleda tako da pokrije obje strane tijela i sa svake strane ima 20 rashladnih jastučića. Prije nego li su se igrači postrojili u krug i poslušali Artetine upute Englez je to stavio oko sebe.

Bilo je mnoštvo ludih komentara na društvenim mrežama koji su izazvali komične reakcije.

"To je sigurno prsluk s dijelovima satelita kojeg je oštetio Gabriel svojim penalom".

"Ovo je zasigurno njegova kolekcija Paninijevih sličica. Declane, to nije bilo ni mjesto, ni vrijeme za razmjenu".

"Ovo mora da je prsluk s paketićima kokaina kako bi što bolje izveo penal".

"Pripremali su se za poraz i ovo je prsluk za spašavanje da se ne utope u suzama".

UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal
Foto: Phil Noble

Bez obzira na poraz, bila je ovo vrlo uspješna sezona za Arsenal. Osvojili su Premier ligu nakon 22 godine suše, ali do dvostruke krune i prve Lige prvaka nisu mogli doći. Najdalje su u LP stigli do finala, a osim u subotu, poraženi su bili i 2006. godine od Barcelone (2-1).

Premier League - Crystal Palace v Arsenal
Foto: Matthew Childs

