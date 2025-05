Ide dalje minhenska tradicija! PSG slavi prvu 'kantu', Dembélé je favorit za Zlatnu loptu

Kad se finale Lige prvaka igra u Münchenu, natjecanje osvaja momčad kojoj je to prvi put u povijesti. Ponovno se pokazala točnom ta tradicija, peti put u povijesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:05 Šestoligaš izvukao PSG u kupu | Video: Twitter

Paris Saint-Germain podigao je prvu "kantu" na Allianz Areni pobjedom protiv Intera, a prije toga premijerni su trofej u LP u tom njemačkom gradu osvojili Nottingham Forest 1979., Marseille 1993., Borussia Dortmund 1997. i Chelsea 2012. Zanimljivo, Marseille je do PSG-a bio jedina francuska momčad s trofejem Kupa/Lige prvaka, ali Bavarce vjerojatno najviše boli poraz Bayerna na domaćem terenu od Chelseaja u finalu 2012.

Parižani su prošli trnovit put do finala, praktički do posljednjeg kola "visili", ali na kraju zasluženo slave trofej. Pokazali su da su najbolja momčad Europe u ovom trenutku, a na putu do trofeja igrali su protiv Girone, Arsenala (u ligaškoj fazi i polufinalu), PSV-a, Atletica iz Madrida, Bayerna, RB Salzburga, Manchester Cityja, Stuttgarta, Bresta, Liverpoola, Aston Ville i Intera. Opasno su živjeli i u 7. kolu kada je Man City vodio 0-2 na Parku Prinčeva nakon 53 minute, ali PSG je uspio okrenuti. Ostalo je povijest.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Enrique je stigao do drugog trofeja u ovom natjecanju, prvog je osvojio s Barcelonom 2015., a Ousmane Dembélé prometnuo se u prvog favorita za Zlatnu loptu. Francuz je odigrao vrhunsku sezonu, osvojio sve trofeje s klubom i to kao ključni igrač te ugravirao 33 gola i 14 asistencija u taj podvig. Za igrača kojeg su praktički tjerali iz Barcelone pred koju godinu, ovakav preporod je zaista filmski.

Ipak, priča o ovom PSG-u nije klasična priča o "Davidu i Golijatu", odnosno o manje zvijezdanoj i jeftinijoj momčadi od prethodne. Da, klub iz "grada svijetla" riješio se Messija pa Neymara, s Mbappéom prošle sezone ostao nesretno bez finala (protiv Borussije pogodili četiri okvira gola u uzvratnoj utakmici polufinala), ali ovo je vrhunska, vjerojatno najbolja momčad Europe.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Paris SG ima najbolji bekovski par na svijetu (Hakimi-Mendes), dvojicu veznjaka top kalibra (Vitinha hit Europe, Fabian Ruiz u nevjerojatnoj formi još od Eura), te strašnu individualnu kvalitetu u napadačkom arsenalu. Kvaratškelia, Doué, Barcola i Dembélé jesu igrači koje bi svaka momčad poželjela imati. Dakako, veliku je ulogu odigrao i golman Donnarumma koji je potvrdio svjetsku klasu, pogotovo u dva dvoboja s Arsenalom u polufinalu.

Iako se ovosezonska priča PSG-a svrstava pod narativ "priče o Pepeljugi", točniji je opis taj da su u Parizu spojili dokazanog i kvalitetnog trenera s odličnim igračima na svakoj poziciji. Praktički svaka momčad u Europi ove sezone imala je neku veliku manu u kadru, a PSG praktički na svakoj poziciji ima top 5 ili top 10 igrače u Europi po linijama.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Ovaj uspjeh Pariza rezultat je pametnog slaganja momčadi, timske kohezije koju je ustanovio trener i velike individualne kvalitete u igračima koje ima. Allez Paris, ovo je vaša večer!