Idemo dalje: Dinamo dovodi još jednog igrača iz Lokomotive...

Zoran Mamić danas će priliku dati klincima Šutalu, Điri, Marinu, Kulenoviću... Pa i ako izgubi, nema veze. Zbog imena (i pogotovo prezimena) je zaštićeniji od Jovićevića. I, jasno, neće dobiti otkaz...

<p><strong>Dinamo </strong>danas dvobojem protiv <strong>Varaždina </strong>završava još jednu (ipak) uspješnu sezonu. Zagrepčani su osvojili naslov prvaka, konačno ozbiljno djelovali i u Ligi prvaka, pa niti posljednji rezultatski debakli (pod <strong>Igorom Jovićevićem</strong> i<strong> Zoranom Mamićem</strong>) ne mogu izbrisati uspješan rad <strong>Nenada Bjelice</strong>. Uspješan rad za kojim plaču i svi navijači Dinama...</p><p>Realno, Dinamo s i bez Bjelice dvije su potpuno različite momčadi, tu kao da pričamo o apsolventima (kod Bjelice) i polupismenim osnovnoškolcima (kod Jovićevića i Mamića). No, u Dinamu je danas situacija takva, nitko osim Zorana Mamića nije dostojan sjediti na klupi Dinama, pa trener/sportski direktor danas mora srušiti Varaždin. </p><p>Zoran Mamić na odmor je pustio brojne igrače (Livaković, Dilaver, Theophile, Moro, Oršić...), neki su prvotimci i ozlijeđeni (Leovac, Gvardiol, Franjić, Kadzior, Petković...), a Dinamo mora pobijediti družinu <strong>Samira Toplaka</strong>. Ili će Zoki, nizati slabe rezultate kao i njegov prethodnik Igor Jovićević, samo će on zbog imena (i pogotovo prezimena) biti zaštićeniji. I jasno, neće dobiti otkaz...</p><p>Zagrepčani i dalje nastavljaju s jačanjem momčadi za novu sezonu, a iz Lokomotive poslije Frana Karačića i Lirima Kastratija u Maksimiru stiže i <strong>Kristijan Jakić</strong> (23). Splitski veznjak svoju je karijeru gradio kroz RNK Split, Istru i Lokomotivu, a iza sebe ima i nastupe za hrvatsku reprezentaciju do 19 godina.</p><p>Dinamo bi tako u novoj sezoni trebao ući jači za Frana Karačića, Lirima Kastratija, Kristijana Jakića, a vjerojatno i Leonarda Sigalija. Hrvatski prvak je obnovio ugovor s Marijom Gavranovićem, a modri će se kadar jačati sve do kraja ljetnog prijelaznog roka, sve do 5. listopada. No, u Maksimiru sada ne mogu razmišljati o daljnjoj budućnosti, danas ih čeka opasan Varaždin. A tu će nove prilike dobiti 'modri' klinci Šutalo, Đira, Ćuže. Marin, Kulenović... </p>