Stigli sastavi: Bartolec je bek, Rebić desno, a Petković špica

ZLATKO DALIĆ

Izbornik Hrvatske ne želi razmišljati o nedostacima koje ima u reprezentaciji.

- Rekao sam da neću o tome razmišljati. Mi smo to u Zagrebu riješili i neću se vraćati na to. Ako se vraćam na to koga nema, onda mogu brojati dva dana. Bilo bi glupo da se bavim s tim, trebamo dati podršku onima koji su tu. Mi smo tu koji jesmo i idemo napraviti dobar rezultat sutra, kao što smo protiv Walesa. Ako ćemo se vraćati na to koga nema, na krivom smo putu.

Lovren?

- On nije tako mislio i vi ste to vjerojatno krivo shvatili i prenijeli. Imali smo dva super treninga, igrači su motivirani i raspoloženi.

Sastav?

- Bit će ofenzivan, nećemo se braniti, nastojat ćemo dati gol. Pripremili smo sve, na treningu će igrati stari protiv mladih da se još malo zabave, opuste i zaborave na utakmicu.