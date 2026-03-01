Pobjedom u Bonnu odškrinuli bismo si vrata SP-a. Uzvratnu utakmicu s Njemačkom za 24sata najavio je Rok Stipčević (39), bivši hrvatski reprezentativac
NJEMAČKA - HRVATSKA (18 SATI) PLUS+
Idemo u Bonn opet srušiti svjetskog prvaka! 'Ovakvo nešto čekali smo godinama'
Dok smo se ljetos migoljili na košarkaškom dnu po tko zna koji put, igrajući pretkvalifikacije protiv Danske i Norveške, pomisao da bismo nekoliko mjeseci kasnije mogli srušiti svjetskog i europskog prvaka djelovala je bajkovito i poprilično nerealno. Malo tko bi se takvo što usudio i sanjati, pogotovo nakon što smo propustili prvi EuroBasket u povijesti.
