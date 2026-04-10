IDEMO U RING Bidenov sin želi meč protiv Trumpovih sinova!

Foto: CAITLIN O'HARA, BRENDAN MCDERMID, DAVID SWANSON/ REUTERS

Hunter Biden izazvao Trumpove sinove na borbu u kavezu! Rekao je da je spreman i da će sigurno to napraviti ako se ukaže prilika. Trumpov tabor uzvratio oštrim riječima o Hunteru

Političko rivalstvo obitelji Biden i Trump umalo je dobilo novu, bizarnu dimenziju. Hunter Biden, 56-godišnji sin bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, javno je prihvatio izazov za borbu u kavezu protiv sinova aktualnog predsjednika Donalda TrumpaDonalda mlađeg i Erica. Ovaj nesvakidašnji poziv, koji podsjeća na promotivne trikove iz svijeta profesionalnog hrvanja, odjeknuo je američkom javnošću i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Hunter Biden announces he will be joining Channel 5 live tour
Foto: Channel 5/REUTERS

Cijela priča zakotrljala se nakon što je Hunter Biden u videu objavljenom na Instagramu Andrewa Callaghana, poznatog filmaša i autora YouTube kanala "Channel 5", obznanio da ga je upravo Callaghan kontaktirao s idejom o organizaciji meča. Biden, koji se posljednjih godina okrenuo slikarstvu, bez oklijevanja je pristao na ponudu.

​- Mislim da pokušava organizirati meč u kavezu, ja protiv Erica i Donalda mlađeg. Rekao sam mu da ću to učiniti, sto posto sam unutra, ako to uspije izvesti - poručio je Hunter Biden u videu.

Sam Callaghan je za USA TODAY izjavio kako vjeruje da je Bidenov komentar bio "izrečen u šali", ali je dodao da je "više nego sretan organizirati" borbu ako su braća Trump "spremna ući u međusobni okršaj s Hunterom".

U.S. President Trump to honor Charlie Kirk with Medal of Freedom
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Iako se Donald Trump mlađi (48) i Eric Trump (42) još uvijek nisu osobno oglasili povodom izazova, stigao je oštar odgovor iz Trumpove organizacije. Njihov predstavnik nije štedio riječi na račun sina bivšeg predsjednika.

"Hunter bi se trebao držati slikanja prstima i pokušati se kloniti ilegalnih droga i pornografije. Nadajmo se da će novac zarađen na ovoj govorničkoj turneji iskoristiti za plaćanje alimentacije", stoji u priopćenju.

Direktor komunikacija Bijele kuće, Steven Cheung, na društvenoj mreži X bio je još izravniji: "Hunter ne bi mogao proći ni test na urin."

