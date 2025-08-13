Iduće godine kreće 'ultimativno' atletsko natjecanje. Okupit će najbolje od najboljih u atletici

Armand "Mondo" Duplantis predstavljen je kao prva zvijezda "World Athletics Ultimate Championshipa", novog bienalnog atletskog natjecanja koje će okupljati najbolje svjetske atletičare i atletičarke, a svoju će premijeru imati od 11. do 13. rujna sljedeće godine u Budimpešti.

Mjesta na tom natjecanju će biti samo za svjetske i olimpijske prvake, osvajače Dijamantne lige i one s najboljim ostvarenjima tijekom pojedine sezone. Do sada se 26 atletičarki i atletičara kvalificiralo za novo natjecanje, a 25-godišnji Duplantis je najistaknutiji među njima, kao vlasnik dva olimpijska zlata, tri svjetska naslova u dvorani i dva na otvorenom te 13 svjetskih rekorda, od kojih je posljednji ostvario u utorak, baš u Budimpešti, preskočivši letvicu na 6,29 m.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

- Čast mi je biti proglašen prvom 'Ultimate zvijezdom'. Uvijek tražimo nove načine kako bismo osigurali da reflektori budu usmjereni na atletiku i 'Ultimate' će obasjati Budimpeštu. Imam prekrasne uspomene na osvajanje svjetskog zlata prije dvije godine i sjećam se nevjerojatne atmosfere unutar stadiona te večeri. Bio bi san postaviti svjetski rekord pred punim gledalištem sljedeće godine. Ovaj događaj trebao bi predstaviti naš sport kao nikada prije i jedva čekam biti dio toga - izjavio je briljantni švedski motkaš u službenom priopćenju.

- Mondo je jedna od megazvijezda našeg sporta - poznat po svojim izvanrednim talentima i na skakalištu i izvan njega. Bilo da nas zasljepljuje svojom vještinom skoka motkom ili nas motivira svojom glazbom, Mondo dominira pozornicom i oduševljeni smo što ga možemo proglasiti našom prvom 'Ultimate zvijezdom'. Stvorili smo ovaj novi događaj koji se mora vidjeti kako bismo osigurali da svaka atletska sezona kulminira velikim svjetskim prvenstvom sa stvarnim značenjem za sportaše, navijače, medije i televizijske kuće. Ulozi su visoki, svaka dan će biti ispunjen finalima, a na raspolaganju je i rekordan nagradni fond - rekao je predsjednik Svjetske atletike Sebastian Coe.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Nagradni fond će iznositi 10 milijuna američkih dolara, a osvajači zlatnih medalja će zaraditi 150.000 USD. Na programu će biti devet finala prvog i drugog dana natjecanja te deset posljednjeg. Svjetske ljestvice će biti glavni kriterij za plasman na ovo natjecanje.

Atletičari i atletičarke će se boriti u utrkama na 100m, 200m, 400m, 400m prepone, 800m, 1500m i 5000m. Atletičarke će trčati i 100m prepone, a atletičari 110m prepone. Od tehničkih disciplina na programu će u obje konkurencije biti skok motkom, skok u dalj, skok u vis i bacanje koplja. Atletičarke će se natjecati i u troskoku, a atletičari u bacanju kladiva. Na programu će biti i štafetne utrke 4x100m u obje konkurencije. Organizatori očekuju da će nastupiti oko 400 sportašica i sportaša te da će biti zastupljeno oko 70 zemalja.