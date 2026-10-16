Idući Hajdukov protivnik u Europi izgubio, Sopić nastradao

Nogometaši Brightona i Atalante uvjerljivim su domaćim pobjedama startali u novu sezonu ligaškog dijela Konferencijske lige.

Brighton je s 4-0 pobijedio litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski strateg Željko Sopić. Krajem prvog dijela Brighton je postigao dva pogotka, a strijelci su bili Rutter u 41. i Hinshelwood u nadoknadi. U nastavku su uslijedila nova dva pogotka domaćina. Još je jedan dao Rutter, u 53. minuti, dok je sve zaključio O'Riley golom u 67. minuti.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković za Brighton je zaigrao od 46. minute.

Mario Pašalić je kapetanski poveo Atalantu do domaćeg slavlja 3-1 protiv ciparskog Pafosa. Već u prvoj minuti Atalanta je povela golom Elmasa, dok je još dva gola dala do kraja prvog poluvremena. Strijelci su bili Raspadori u 18. iz jedanaesterca te Scamacca u 44. minuti.

Na samom kraju, u 89. minuti, Biel je bio strijelac počasnog gola gostiju, a Pašalić je zamijenjen u 67. minuti. Freiburg je s 3-2 pobijedio na domaćem terenu češki Jablonec, a hrvatskki napadač Igor Matanović je za Freiburg zaigrao od 59. minute. Golove su za Freiburg dali Grifo u 14. i Eggestein u 65. minuti, uz autogol Pavlovića u 53., dok su na drugoj strani pogađali Rusek u 28. i Kuol u 93. minuti.

Twente je pred svojim navijačima bio bolji od Thuna 1-0 golom Zerroukija u 65. minuti. Dvije minute kasnije za Twente je zaigrao hrvatski nogometaš Marko Pjaca. U idućem drugom kolu, idućeg četvrtka, splitski Hajduk gostuje kod švicarskog Thuna.

Nogometaši Monaca otvorili su ligaški dio Konferencijske lige gostujućom pobjedom u Sofiji gdje su s 2-1 svladali domaći CSKA. Put prema tri boda francuska je momčad trasirala u prvom poluvremenu u kojem je postigla oba pogotka. Strijelci su bili Brunner u trećoj i Fati u 43. minuti. Do kraja susreta CSKA je tek smanjio na 1-2 i to golom Zwartsa u 76. minuti.

Istim je rezultatom Panathinaikos pred svojim navijačima pobijedio banjalučki Borac. Dessers u 10. i Kangwa u 70. minuti su bili strijelci za domaćina, a gosti su tek smanjili u 80. kada je Jojić naciljao domaću mrežu. Adriano Jagušić, mladi hrvatski reprezentativac, ponovno je dvoboj počeo na klupi Panathinaikosa, a u igru je ušao tek u 80. minuti.

Trabzonspor je s 4-2 slavio kod finskog KuPS Kuopija uz dva pogotka Franculina i po jedan Onuachua i Salaha.

Crvena zvezda je kod Lugana vodila 2-1, ali je na kraju ostala bez ičega te je poražena s 2-3. Moncada je u 84. minuti izjednačio na 2-2, dok je Grgic s bijele točke pogodio u 89. minuti za slavlje švicarskog sastava. Danski Midtjylland je odigrao 1-1 kod albanske Egnatije, a zbog ozljede u sastavu Midtjyllanda nije bilo hrvatskog stopera Martina Erlića.