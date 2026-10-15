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SJAJAN ČETVRTAK

BERBA KOEFICIJENTA Hajduk i Dinamo pobijedili, HNL skočio! Pogledajte koji su na ljestvici

Piše Josip Tolić,
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BERBA KOEFICIJENTA Hajduk i Dinamo pobijedili, HNL skočio! Pogledajte koji su na ljestvici
SP 2026 Mississauga: Fenomenalan susret hrvatskih navijača, Dinamovac ljubio grb Hajduka a Hajdukovac Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hajduk i Dinamo slavili u Europi, a Hrvatska skočila na 19. mjesto Uefine ljestvice! San o još višem plasmanu sad je opasno blizu

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Na trenutke nije bilo lijepo - Hajduk je strepio hoće li uopće moći završiti utakmicu protiv Ajaxa, a Dinamo je do pobjede nad Anderlechtom došao iz penala u posljednjoj akciji na utakmici - ali je Hrvatska u prvom od četiri četvrtka u kojem će njena dva najveća kluba igrati Europu ostvarila obje pobjede u eurokupovima.

A to znači i novi bod na Uefinoj ljestvici koeficijenata, ali i skok. Naime, prvi put ove sezone HNL je skočio ispred 20. mjesta, tamo je poslao Škotsku, a trenutačno je 19. I, što je još važnije, ima ogroman prostor za napredak jer je zaostatak za Austrijom i Švicarskom relativno malen, dohvatljive su već idučeg četvrtka.

Pomicanjem na 19. mjesto ništa se drastično neće dogoditi za hrvatski nogomet po pitanju beneficija u Uefinim natjecanjima, ali je važan korak prema statusu u kakvom je uživao u ljeto 2020., kad je imao dva kluba u kvalifikacijama LIge prvaka. Trenutačno je to mjesto udaljeno više od osam bodova, drži ga Cipar. I ono bi, ako se berba bodova nastavi, moglo biti dohvatljivo iduće sezone. Svaka je pobjeda važna.

Nakon drugog od osam kola kola Dinamo je s četiri boda na 14. mjestu Europske lige, za prolazak mu treba najmanje 12, a lako moguće i 10 i 11. Hajduk je nakon prvog od šest kola Konferencijske lige na 11. poziciji, za mjesto među 24 trebao bi još šest bodova, a lako moguće da će moći proći i s osam, pa i sedam.

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