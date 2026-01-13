Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLIJEDI KOLO ODLUKE

Idući protivnici 'barakuda' lako pobijedili Slovence. Evo kad se borimo s Grcima za vrh skupine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Idući protivnici 'barakuda' lako pobijedili Slovence. Evo kad se borimo s Grcima za vrh skupine
Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Grčka vaterpolska reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 23-8 (7-2, 5-1, 7-2, 4-3) u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu. Vaterpolisti Italije i Rumunjske uspješno su odradili posao i ostvarili drugu pobjedu na EP-u

Admiral

Grčka je u utorak lagodno slavila protiv Slovenije 23-8. U ovoj skupini je Hrvatska ranije nadigrala Gruziju s 18-7, a u 3. kolu se 'barakude' u četvrtak sastaju upravo s Grcima. Slovenci su dobar otpor olimpijskim viceprvacima iz Tokija 2021. pružili samo u prvoj četvrtini, a onda su Grci ostatak utakmice dobili s 19-5. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Atmosfera s dočeka zlatnih vaterpolista 01:52
Atmosfera s dočeka zlatnih vaterpolista | Video: 24sata Video

Kod Grka, nositelja srebrne i četiri brončane medalje sa svjetskih prvenstava, koji na ovogodišnjem turniru pokušavaju osvojiti svoju prvu europsku medalju, Stilianos Argiropulos i Dimitrios Nikolaidis postigli su ​​po četiri gola. Enej Potočnik postigao je dva gola za slovensku reprezentaciju.

Nakon dva kola skupine B, Hrvatska i Grčka su na vrhu sa po šest bodova, dok su Slovenija i Gruzija bez ijednog. Tri najbolje ekipe iz svake od četiri skupine plasirat će se u glavni dio natjecanja, dok će posljednjeplasirane ekipe igrati u utakmicama za plasman od 13. do 16. mjesta.

Italija je bila bolja od Slovačke sa 17-12. Prvi talijanski strijelac bio je Edoardo Di Somma s četiri pogotka, dok je Lorenzo Bruni postigao tri. Kod Slovačke se istaknuo Samuel Balaž s tri gola.

Rumunjska je teže od očekivanog pobijedila Tursku s 20-19. Pet golova za Rumunje je postigao Vlad Luca Georgescu, dok je na drugoj strani šest puta poentirao Selcuk Can Caner.

Hrvatski vaterpolisti su ranije u utorak svladali Gruziju s 18-7 u ogledu drugog kola skupine B. Za Hrvatsku je Konstantin Harkov postigao četiri pogotka, a Luka Bukić tri. Po dva su gola dodali Loren Fatović, Franko Lazić, Josip Vrlić i Luka Lončar.

Utakmica između Hrvatske i Grčke počinje u četvrtak s početkom u 20.30 sati i odlučit će o pobjedniku skupine. Susret ćete moći gledati na HRT2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
UŽIVO Transferi: Junior Šibenika Roko Ban potpisao za Dinamo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Junior Šibenika Roko Ban potpisao za Dinamo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026