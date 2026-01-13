Idući protivnici 'barakuda' lako pobijedili Slovence. Evo kad se borimo s Grcima za vrh skupine

Grčka je u utorak lagodno slavila protiv Slovenije 23-8. U ovoj skupini je Hrvatska ranije nadigrala Gruziju s 18-7, a u 3. kolu se 'barakude' u četvrtak sastaju upravo s Grcima. Slovenci su dobar otpor olimpijskim viceprvacima iz Tokija 2021. pružili samo u prvoj četvrtini, a onda su Grci ostatak utakmice dobili s 19-5.

Kod Grka, nositelja srebrne i četiri brončane medalje sa svjetskih prvenstava, koji na ovogodišnjem turniru pokušavaju osvojiti svoju prvu europsku medalju, Stilianos Argiropulos i Dimitrios Nikolaidis postigli su ​​po četiri gola. Enej Potočnik postigao je dva gola za slovensku reprezentaciju.

Nakon dva kola skupine B, Hrvatska i Grčka su na vrhu sa po šest bodova, dok su Slovenija i Gruzija bez ijednog. Tri najbolje ekipe iz svake od četiri skupine plasirat će se u glavni dio natjecanja, dok će posljednjeplasirane ekipe igrati u utakmicama za plasman od 13. do 16. mjesta.

Italija je bila bolja od Slovačke sa 17-12. Prvi talijanski strijelac bio je Edoardo Di Somma s četiri pogotka, dok je Lorenzo Bruni postigao tri. Kod Slovačke se istaknuo Samuel Balaž s tri gola.

Rumunjska je teže od očekivanog pobijedila Tursku s 20-19. Pet golova za Rumunje je postigao Vlad Luca Georgescu, dok je na drugoj strani šest puta poentirao Selcuk Can Caner.

Hrvatski vaterpolisti su ranije u utorak svladali Gruziju s 18-7 u ogledu drugog kola skupine B. Za Hrvatsku je Konstantin Harkov postigao četiri pogotka, a Luka Bukić tri. Po dva su gola dodali Loren Fatović, Franko Lazić, Josip Vrlić i Luka Lončar.

Utakmica između Hrvatske i Grčke počinje u četvrtak s početkom u 20.30 sati i odlučit će o pobjedniku skupine. Susret ćete moći gledati na HRT2.