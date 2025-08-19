Obavijesti

Sport

Komentari 0
POLJAKINJA NA VRHU

Iga Swiatek osvojila Masters u Cincinnatiju, nije izgubila ni set

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iga Swiatek osvojila Masters u Cincinnatiju, nije izgubila ni set
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Ovom pobjedom Swiatek je osvojila svoj 24. WTA naslov u karijeri, ujedno i drugi ove godine nakon Wimbledona. Nakon osvajanja ovog naslova, poljska tenisačica je prestigla Coco Gauff i sada je druga tenisačica svijeta

Poljska tenisačica Iga Swiatek osvojila je titulu na WTA Cincinnati Mastersu, nakon što je u finalu pobijedila Talijanku Jasmine Paolini u dva seta, 7-5, 6-4. Meč je trajao sat i 50 minuta, a Swiatek, koja je prije Cincinnati Mastersa bila trećeplasirana na svijetu, šest je puta breaknula talijansku tenisačicu, dok je Paolini, koja je prije početka ovog turnira bila deveta na WTA listi, četiri puta oduzimala servis Swiatek.

Poljska tenisačica zabilježila je devet aseva, dok Paolini nije osvojila niti jedan poen direktno iz servisa. Światek je osvojila turnir bez izgubljenog seta, a šesterostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji također je osvojila rekordni 13. WTA 1000 naslov.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS


Ovom pobjedom Swiatek je osvojila svoj 24. WTA naslov u karijeri, ujedno i drugi ove godine nakon Wimbledona. Nakon osvajanja ovog naslova, poljska tenisačica je prestigla Coco Gauff i sada je druga tenisačica svijeta, dok je Paolini, plasmanom u finale, prestigla Amandu Anisimovu i sada je osma na WTA listi.

Światek se također približila na 500 bodova trenutno prvoj tenisačici svijeta Aryni Sabalenki, Bjeloruskinji, a njezino vodstvo na vrhu WTA ljestvice vjerojatno će biti na kocki na US Openu, koji počinje u nedjelju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora
SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'
EKSKLUZIVNI VIDEO

SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'

Nakon divljanja Torcide nakon utakmice protiv Belupa, još jedan incident dogodio se u jednom splitskom kafiću. Naša redakcija došla je do snimke iz Splita u kojoj se vidi kako jedan huligan pljuje Anthonyja Kalika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025