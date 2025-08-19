Iga Swiatek osvojila Masters u Cincinnatiju, nije izgubila ni set

Poljska tenisačica Iga Swiatek osvojila je titulu na WTA Cincinnati Mastersu, nakon što je u finalu pobijedila Talijanku Jasmine Paolini u dva seta, 7-5, 6-4. Meč je trajao sat i 50 minuta, a Swiatek, koja je prije Cincinnati Mastersa bila trećeplasirana na svijetu, šest je puta breaknula talijansku tenisačicu, dok je Paolini, koja je prije početka ovog turnira bila deveta na WTA listi, četiri puta oduzimala servis Swiatek.

Poljska tenisačica zabilježila je devet aseva, dok Paolini nije osvojila niti jedan poen direktno iz servisa. Światek je osvojila turnir bez izgubljenog seta, a šesterostruka Grand Slam prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji također je osvojila rekordni 13. WTA 1000 naslov.

Foto: Aaron Doster/REUTERS



Ovom pobjedom Swiatek je osvojila svoj 24. WTA naslov u karijeri, ujedno i drugi ove godine nakon Wimbledona. Nakon osvajanja ovog naslova, poljska tenisačica je prestigla Coco Gauff i sada je druga tenisačica svijeta, dok je Paolini, plasmanom u finale, prestigla Amandu Anisimovu i sada je osma na WTA listi.

Światek se također približila na 500 bodova trenutno prvoj tenisačici svijeta Aryni Sabalenki, Bjeloruskinji, a njezino vodstvo na vrhu WTA ljestvice vjerojatno će biti na kocki na US Openu, koji počinje u nedjelju.