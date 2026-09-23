Igor Bišćan na startu avanture u Emiratima završio na začelju

Igor Bišćan, bivši hrvatski reprezentativac i trener Dinama, Rijeke, Olimpije te bivši izbornik hrvatske U-21 reprezentacije neće po dobrome pamtiti prvi turnir s U-23 reprezentacijom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njegova momčad nije se uspjela plasirati u nokaut fazu Azijskih igara.

Emiraćani su završili kao posljednji u skupini, iako im je za prolazak u posljednjem kolu bila dovoljna pobjeda protiv Kine.

U tri utakmice skupine B osvojili samo dva boda i završili na posljednjem mjestu. Nakon poraza 3:1 od Irana i remija bez golova sa Sjevernom Korejom, protiv Kine su ponovno odigrali 0-0. Bišćanova je momčad bila je opasnija i stvarala je prilike, no nije uspjela zabiti. Kina i Sjeverna Koreja prošle su dalje s pet, odnosno četiri boda, koliko ih je osvojio i Iran.