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Igor Bišćan na startu avanture u Emiratima završio na začelju

Piše Ivan Tomašković,
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Igor Bišćan na startu avanture u Emiratima završio na začelju
Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Reprezentacija U-23 Ujednjenjih Arapskih Emirata nije se uspjela plasirati u nokaut fazu Azijskih igara

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Igor Bišćan, bivši hrvatski reprezentativac i trener Dinama, Rijeke, Olimpije te bivši izbornik hrvatske U-21 reprezentacije neće po dobrome pamtiti prvi turnir s U-23 reprezentacijom Ujedinjenih Arapskih Emirata.  Njegova momčad nije se uspjela plasirati u nokaut fazu Azijskih igara.

Emiraćani su završili kao posljednji u skupini, iako im je za prolazak u posljednjem kolu bila dovoljna pobjeda protiv Kine.

U tri utakmice skupine B osvojili samo dva boda i završili na posljednjem mjestu. Nakon poraza 3:1 od Irana i remija bez golova sa Sjevernom Korejom, protiv Kine su ponovno odigrali 0-0. Bišćanova je momčad bila je opasnija i stvarala je prilike, no nije uspjela zabiti. Kina i Sjeverna Koreja prošle su dalje s pet, odnosno četiri boda, koliko ih je osvojio i Iran.

Saudi Pro League - Al Shabab v Al Ittihad
Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

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