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NAKON TURNIRA U MAĐARSKOJ

Igor Karačić: Ovaj Zagreb se tek stvara, ali bit će problem svima

Piše Iz Tatabanye: Jakov Drobnjak,
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Igor Karačić: Ovaj Zagreb se tek stvara, ali bit će problem svima
Nexe i Zagreb sastali se u 5. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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ZAGREB - KIELCE 26-29 Vidim jako puno dobrih stvari.. Igrali smo protiv Kielcea koje je godinama u samom vrhu Lige prvake i s njima biti al pari s njima je velika stvar, rekao je Igor Karačić

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Zagreb je odigrao jako dobru utakmicu u finalu pripremnog Fresh Corner Cupa u mađarskoj Tatabanyi. Kielce je pobijedilo 29-26, ali daleko od toga da su Zagrebaši bili u nekakvom podređenom položaju, pogotovo u drugom dijelu.

Poraz koji je na kraju gorak jer je Zagreb imao egal i nekoliko prilika za prelomiti susret na svoju stranu, ali koncentracije nije bilo u ključ nim trenucima. Još jednu dobru utakmicu odigrao je Igor Karačić koji je zabio tri gola pa prokomentirao susret.

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- Iscrpljena je momčad malo od silnih priprema, ali drago mi je da smo u drugom poluvremenu odigrali onako kako treba. Solidno smo odigrali. Da je bilo malo više fokusa tko zna. Sami smo im dali pobjedu u ruke, previše tehničkih grešaka, dodavali smo im lopte u ruke i zabili su na prazan gol. U nastavku su i mlade snage dale svoj obol i to mi se sviđa - rekao je Karačić pa nastavio:

- Vidim jako puno dobrih stvari, Zagreb sigurno nikome neće biti lagan ove godine. Igrali smo protiv Kielcea koje je godinama u samom vrhu Lige prvake i s njima biti al pari s njima je velika stvar. Iako je ovo turnir, ostaje žal za rezultatom. Nudila nam se pobjeda i na kraju je ispalo da smo sami sebe pobijedili.

Sistem koji gaji Hrvoje Horvat sjeo je igračima.

- Sviđa nam se takav način, jasan je sustav igre. Bitna je energija i borbenost, da ne padamo u glavi nakon primljenih golova. Znam ja jako dobro što znači kada Kielce vodi šest razlike, ali mi smo ih ipak uspjeli stići. Jako dobar turnir, vidjeli smo što možemo i koliko možemo. Liga prvaka? Teška je jako skupina, pogotovo za ovaj novopečeni Zagreb koji se tek stvara. Celje moramo dobiti na otvaranju - zaključio je Karačić.

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