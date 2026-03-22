Igor Tudor imao smrtni slučaj u obitelji i propustio pressicu

Tottenham je izgubio od Nottingham Foresta 0-3 na domaćem terenu u 31. kolu Premier lige, a trener Igor Tudor propustio je press konferenciju nakon utakmice zbog smrtnog slučaja u obitelji. Potvrdio je to pomoćni trener Bruno Saltor nakon utakmice.

- Osobne stvari, obiteljske stvari i ja sam uskočio jer nije pravo vrijeme da on govori - rekao je Španjolac za Sky Sports nakon utakmice.

Engleski mediji bliski Tottenhamu navode da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon utakmice.