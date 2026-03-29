Igor Tudor odlazi iz Tottenhama!

Igor Tudor više nije trener Tottenhama, potvrdio je engleski prvoligaš u nedjelju poslijepodne. Podsjetimo, Hrvat je došao na klupu umjesto Thomasa Franka u momčad punu problema. Spursi su bili jako blizu zoni ispadanja, a nakon Tudorovog kratkog mandata još se pogoršala situacija.

- Možemo potvrditi kako smo sporazumno raskinuli ugovor s glavnim trenerom Igorom Tudorom, koji će smjesta napustiti klupu. Svoje su uloge s njime napustili i trener golmana, Tomislav Rogić, kao i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo im na njihovom doprinosu tijekom posljednjih šest tjedana, neumorno su radili za klub - stoji u priopćenju Spursa, koji su izrazili podršku hrvatskom strategu.

Podsjetimo, Tudor je saznao kako mu je preminuo otac nakon poraza od 3-0 od Nottingham Foresta u posljednjem kolu Premier lige.

- Svjesni smo kako je Igor nedavno prošao kroz osobnu tragediju i ovim mu putem želimo uputiti našu podršku, kao i njegovoj obitelji koja trenutačno prolazi kroz teške dane - dodaju Spursi u priopćenju.

Ugovor s Tottenhamom imao je do kraja aktualne sezone te je u klub iz Londona došao kao "vatrogasac" Nije bilo za očekivati da će preuzeti klupu i na ljeto, ako ostvari dobre rezultate, ali ovakav debakl nitko nije očekivao. Još uvijek nije poznato tko će ga naslijediti.