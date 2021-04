Osvojiš Ligu prvaka i FA Cup, osam prvenstava i četiri Kupa u Hrvatskoj, imaš 15 utakmica za reprezentaciju i igračku karijeru u Dinamu, Liverpoolu i Panathinaikosu. Sa 38 odeš u trenere, prvi klub uvedeš u prvu ligu, s drugim osvojiš duplu krunu, s trećim Kup pa sa 41 postaneš izbornik mlade repke. I... Nakon svega mišljenje nacije o tebi opet ovisi o jednoj, naoko 'slučajnoj' lopti.

Bradarićeva je završila u engleskim rašljama, U-21 'vatreni' prvi put otkad je neovisne Hrvatske idu u nokaut-fazu Europskog prevnstva, za dva mjeseca u četvrtfinalu nas čeka Španjolska, a naš izbornik opet je pobjednik i ispisuje povijest.

Igor Bišćan (42). U tri godine od Rudeša preko Olimpije i Rijeke do reprezentacije. Danas mlade, sutra seniorske. Ili na Dinamovoj klupi. Ako priča oko izbora izbornika tj. trenera bude normalna, poštena i zdrava. Jer trener koji nas je odveo u nokaut-fazu Eura u nekoj mutnoj igri sigurno neće biti.

Bišćan je naoko hladna osoba, u javnom nastupu tih, skoro pa da djeluje nekako uplašeno. A zapravo je žestoko principijelan, emotivan i dosta zaj..an tip. Za folere i prodavače magle, za one koji preko njegovog imena pokušavaju loviti poene i sitnu osobnu korist.

Znanje je na nogometnom travnjaku pa na trenerskoj klupi dokazivao i dokazuje iz utakmice u utakmicu (premda je, naravno, još daleko od svojih trenerskih vrhunaca), a ako ga kao trenera išta definira onda su to: rezultati, karizma i karakter.

Mane? Kad brani istinu zna biti tvrdoglav kao mazga, a ako prema njemu ispadneš smeće - bolje mu se miči s puta. Karakterom je zagrebački dečko, nogometnim promišljanjem je Liverpoolova škola. A i jedno i drugo je: fajt.

Kao igrač bio je zadnji vezni ili stoper, kao trener uvijek ide od temelja, od obrane. Što ne podrazumijeva ni bunker, ni stalni oprez, ali još manje neku 'va banque tiki-taku'. Pa je prolaskom skupine na U-21 Euru opet došao na svoje:

- I evo sad... Kritizirali su nas nakon Portugala da smo igrali predefenzivno. A prošli smo zato što smo mi od Portugala izgubili 0-1, a Englezi i Švicarci primili dva ili tri komada.

Nekad je protivnik toliko bolji da ti je bunker jedina opcija. Kao u finalu Kupa 2019. kad je njegova Rijeka u finalu na 'Drosini' s 3-1 pobijedila Dinamo kojem je na klupi sjedio Bjelica, a terenom gazili Olmo, Petković, Oršić, Ademi, Gavranović...

Koji mjesec kasnije kad je riječku klupu zamijenio reprezentativnom (uz jedva suspregnute suze i drhtavi glas na press-konferenciji) Rijeka je s novim trenerom na Rujevici krenula u nadigravanje s Dinamom i - popila pet komada.

S protokom godina i stjecanjem iskustva karakter se, naravno, dorađuje, a osobnost korigira. Igor je u ozbiljnim godinama, otac četvero djece, poznata javna osoba. Zna kontrolirati ili barem u javnosti ublažiti tvrdoglavost i ljutnju, ali svime što je u nogometu napravio i poštenje s kojim nastupa prema svojim igračima i suradnicima rezultiraju time da zapravo nikad ne mora povisiti glas ili više puta ponavljati pravila u svojoj momčadi.

Svakakvih trenera ima pod kapom nebeskom. Onih koji stalno vide neku zavjeru protiv njih, onih koji zbog vlastite nesigurnosti stalno urlaju i uvijek moraju imati nekog koga će označiti kao dežurnog krivca, izmisliti neprijatelja, naći žrtvu, raditi 'kažin'.

Bišćanu to ne pada na pamet. Niti to želi, niti mu i najmanje treba da nekim igrokazima bilda autoritet kojeg ionako ima samim svojim sportskim i ljudskim kurikulumom, imenom i znanjem.

U mladosti je znalo biti žešćih poteza. Ottu Bariću je, shvativši igru iza kulisa, jednostavno otišao s priprema reprezentacije.

- Zbog Igora išao sam u rujnu 2003. godine na utakmicu Kupa Uefe Olimpija - Liverpool u Ljubljanu. Ondje sam se sastao s Bišćanom i kazao mu: "Računam s tobom, ja ću te pozvati". I ništa više. Ja sam ga pozvao, jako je naivno ispalo što je uopće došao u Brežice. Mi smo se tamo vidjeli, pozdravili smo se, bio je na večeri i ja ga nakon toga više nisam vidio. Došao sam na doručak; njega nema, pošaljem po njega. A s njim u sobi je bio Šimić. On je znao da ga nema, a nije mi rekao. I to je zlo. Kapetan momčadi. To je jedan od razloga zašto više nije bio kapetan - govorio je Otto.

Šutjet će dok može, ali ako prekipi svakome će u facu reći što misli i nije ga briga stoji li s druge strane neki pomoćni trener, izbornik, Zdravko Mamić ili 'dragi Bog'. A ako vidi da ga se laže, miče se iz kaljuže. Oni koji nastupaju i rade pošteno, oni koji su normalnoj i ljudskoj priči, s Igorom Bišćanom neće imati nijedan jedini, ni najmanji problem.

Bišćan ima i jednu pravomoćnu presudu. Uvjetnu osudu na tri mjeseca zbog fizičkog obračuna. Jedan zagrebački taksist nije se 2010. složio s Bišćanovim parkiranjem pa mu to odlučio dosta plastično verbalno i fizički objasniti. Odgurnuo ga je, a Bišćan se najprije obranio udarcem glavom u glavu pa onda i sa nekoliko dodatnih 'poteza'. Nije tražio ni sukob, ni tuču pa se nije ni povukao pred obračunom, ali sa vremenskim odmakom isukao je ovaj komentar:

- Ma gledaj, istina je samo jedna: napadnut sam iz čista mira i reagirao sam u samoobrani. Ali da, morao sam biti pametniji i napraviti više da izbjegnem sukob.

To bi značilo: povući se. A taj 'tihi zagrebački dečko' se pred nasilnicima i lažovima - ne povlači. Djeluje hladno, ali to je maska javnog nastupa u kojem rječnik mora biti primjeren, a emocija se ne može nositi na rukavu.

U Istanbulu je, nakon onog ludog finala Lige prvaka 2005. u kojem je Liverpool okrenuo Milanovih 0-3 iz prvog poluvremena pa osvojio naslov, skoro izgubio trofej.

- Dođemo na aerodrom, na let Istanbul - Liverpool. Ludnica je bila na stadionu, ludnica već u Istanbulu, a iz Liverpoola javljaju kako nas u gradu čeka: milijun ljudi. Naravno i na aerodrom nas čekaju navijači. Mi hodamo, pjevamo, pehar ide iz ruke u ruku - pričao nam je Bišćan prije dvije godine.

- I... Dođe trofej i meni u ruke, a ja u svoj toj ludnici čujem da me netko zove. Naši dečki, Zagrepčani. Bilo je puno Hrvata na tekmi, puno ljudi kod nas navija za Liverpool. Ekipa se dere: 'Bišćaaan...! Baci trofej da se slikamo'. I ja im bacim pehar preko ograde! Suigrači, treneri, ljudi iz Uprave... Svi me gledaju k'o da sam lud. Ja im kimam glavom da ne brinu, a u sebi si mislim 'Što si napravio, genije? Gotovo. Morat ćemo u Liverpool bez trofeja. Čovječe, pehar ide u Zagreb'! Ali bacili su mi ga nazad. Svi odahnuli, svi se smiju simpatičnim Hrvatima, a ja kao cool: 'Pa kažem vam da je sve pod kontrolom'.

Osvojio je Ligu prvaka, ali finale nije igrao.

- Nisam bio ozlijeđen, nisam imao kartone, jednostavno me Benitez izostavio i iz startne postave i s klupe. Trenerova odluka. Jesam, sve do finala sam odigrao jako dobro, ali momčad je samo trenerova domena i čovjek je odlučio kako je odlučio. A 'ko mu smije što prigovoriti? Osvojili smo naslov prvaka Europe! Na lud način, ali trofej je osvojen.

U Rijeci ga je Armada dočekala na zub zato što je još kao tinejdžer i igrač Dinama tijekom zagrijavanja na Kantridi uzvratio tako da je pogledao prema zapadnoj tribini, nasmijao im se i uhvatio se za genitalije. Preko njegovih leđa navijačka je skupina išla bildati vlastitu važnost, a na štetu kluba.

- Ako sam ikog povrijedio ja se ispričavam, to je bilo davno i bio sam klinac - rekao je Bišćan jednom pa nakon koji mjesec ponovio još jednom pa onda još jednom. I stao.

Osvojio je s Rijekom Kup i bio drugi u prvenstvu, ali kako bojkot sjevera Rujevice nije jenjavao nakon godinu dana, poslije 3-0 pobjede u Puli nad Istrom, rekao 'Hvala predsjedniku Miškoviću, hvala kolegama i suigračima, bilo je divno, ovo je divan klub, ali - do viđenja'.

Jedva se susprezao suze, a neizrečeno je ostalo: 'Pristao sam da počnemo gurati klince iz Omladinskog pogona u prvu momčad, pristao sam da u svakom prijelaznom roku možemo izgubiti jednog-dva najvažnija igrača, ušli smo u Europu, drugi smo na tablici, osvojili smo trofej, a vi i dalje ne navijate... Evo vam trofej i Europa i vaša šutnja, ja odoh'!

Na pamet mu nije padalo savijati leđa pred gazdom ljubljanske Olimpije kojem je zasmetala Bišćanova popularnost nakon osvojene duple krune. Pa se i sa Slovencima pozdravio.

Od prvih nogometnih koraka bio je u Dinamu. Zagrebački DNA 100%. Plava krv. Otac ga je 'gurnuo' u nogomet, a Zdenko Kobešćak pa Velimir Zajec dali šansu, najprije u juniorima pa onda u A momčadi.

Neskriveno je, odavno već javno, protiv Mamićevog modela vođenja kluba. Najbolji friend mu je Mihael Mikić kojeg je zvao da mu bude pomoćnik u Rijeci kao što je danas u U-21 repki, a Miha (inače ljubimac riječkih navijača) je odgovorio 'Ma pusti, zamisli da rezultati krenu nizbrdo pa ti netko još i to prigovori, da si najboljeg prijatelja doveo u klub, a ja samo 39 godina i bez trenerskog iskustva'.

Igor Bišćan, izbornik hrvatske mlade repke. Kažu: tvrdoglav, 'bunkeraš', težak i šutljiv tip? A mi vam kažemo: karakteran, pošten, vrijedan i (očito) - rođeni pobjednik!