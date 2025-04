Igrač Istre koji je izludio Hajduk jednom je zabio devet golova za 'bile'. Dinamo im ga je preoteo

Dobro je poznata priča da je hajdučka struka tijekom prošlosti znala imati pogrešne procjene s igračima koji su na kraju postali igrači svjetske klase. Tadašnji treneri na Poljudu navodno nisu prepoznali Luku Modrića, bio je presitan, a probu navodno nisu prošli niti Zvonimir Boban, Šime Vrsaljko... Nedavno je prostrujala priča kako su 2019. godine Splićani mogli dovesti 18-godišnjeg Kviču Kavaratškeliju, ali stotinjak tisuća eura, koliko je tražio gruzijski Rustavi, navodno je bilo previše bivšem predsjedniku Marinu Brbiću. Ne treba niti spominjati kakav je to propust bio, danas vrijedi 80 milijuna eura, jedan je od najboljih krilnih igrača na svijetu i igra za PSG.

Pokretanje videa... 02:08 Torcida izviždala igrače Hajduka | Video: 24sata

No, lako za Gruzijca. Previše potentnih igrača Hajduku je promaklo u njegovom dvorištu, a jedan je itekako aktualan. Vinko Rozić (21) jedno je od najvećih osvježenja HNL-a u drugom dijelu sezone. Došao je u Istru iz Posušja i odmah se isprofilirao kao 'ubojica velikana'. Zabio je Hajduku dva gola, po jedan Rijeci, Osijeku i Dinamu, a posebno svjež je onaj od sinoć kada je srušio Splićane na Poljudu u 31. kolu (1-0) i spriječio ih da zasjednu na vrh ljestvice.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zabio je protiv 'svojih'. Da, i Rozić je svojevremeno bio član Hajduka. Rodio se u Livnu, gdje je započeo s nogometom u HNK Tomislavu,, ali vrlo brzo je stigao u Split gdje je igrao za pionire. I malo smo prokopali ropotarnicu web stranice Hajduka, a ako je suditi po njegovom tadašnjem učinku, bio je najbolji igrač te generacije.

A vjerovali ili ne, tada je, jednu sezonu, vedrio i oblačio u bijelom dresu zajedno s Martinom Baturinom! Njih dvojica predvodili su Splićane lipnju 2015. godine do trofeja na NK Mladost Fažana Giuseppe Biasuzzi Brioni Kupu u Fažani. Hajdukova momčad 2003. godište, koju je tada vodio Tihomir Troglrić, pobijedila je u finalu Domžale 3-1, a na cijelom turniru primila je samo jedan gol. Rozić je bio najbolji strijelac, dok je Baturina pokupio nagradu za najboljeg igrača.

Foto: HNK Hajduk

On je u međuvremenu otišao u RNK Split pa nakon toga i u Dinamo, gdje je stasao u jednog od najboljih hrvatskih mladih nogometaša i potencijalnog nasljednika Luke Modrića, a Rozić je ostao još dvije godine na Poljudu i nastavio dominirati.

Posebno u oko upada njegova čudesna izvedba iz svibnja 2015. godine kada su Hajdukovi pioniri slavili protiv GOŠK-a iz Kaštel Gomilice (13-0), a današnji član Istre zabio je nevjerojatnih devet golova. Trenirao ih je Mate Ordulj, a igrao je i Ivan Čubelić, danas igrač Slaven Belupa.

Foto: HNK Hajduk

Kažu svjedoci da je Rozić odskakao od ostatka generacije. Već tada krasila ga je brzina i golgeterski instikt pa je bio najbolji strijelac momčadi. No, Splićani ga nisu uspjeli zadržati.

Kao 14-godišnjak otišao je u Dinamo, čiji je bio član do 2023. godine.

- Kao mladić igrao sam u HNK Tomislavu, a u Hajduk sam prešao u šestom razredu osnovne škole. Tamo sam proveo dvije godine i stvarno mi je bilo lijepo. Međutim, kada me nakon toga pozvao Dinamo, nisam se dugo dvoumio. Odmah sam htio prijeći jer sam vidio priliku za još bolji razvoj. U to vrijeme Dinamo je doista proizvodio mnogo mladih igrača. To mi se jako svidjelo, a iskreno, tko bi odbio Dinamo? - rekao je jednom u razgovoru za Telegram.

Priliku u prvoj momčadi nikada nije dobio, igrao je za B sastav, selio na posudbe u BiH, da bi na koncu u ljeto prije dvije godine besplatno potpisao za Posušje. Zabio je sedam golova i triput asistirao u 59 utakmica, a ove sezone napravio je veliki iskorak. Godinama je bio član mlađih hrvatskih selekcija, no prošle godine debitirao je za BiH U-21 i ako HNS ne reagira na vrijeme, mogli bismo izgubiti velikog talenta.

Dinamo i Istra sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Napredovao je u svim segmentima u Posušju, zabio je četiri gola i jednom asistirao u 16 utakmica pa su s razlogom na njega 'bacili oko' klubovi iz regije. I Saša Bjelanović bio je najbrži, prepoznao je njegov potencijal, doveo ga je u Istru i napravio potez za pamćenje. Sada je jasno da će klub iz Pule na njemu zaraditi milijune. A Hajduk? Dok gomila pretplaćene igrače, njegov 'tić' mu puni mreže. Toliko puta viđen scenarij...