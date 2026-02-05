Igrač Partizana: Znate li što je Mislav Oršić napravio nakon tri gola protiv Tottenhama?

Stefan Milić (25) je Crnogorac koji trenutačno igra za beogradski Partizan. Igrao je i u Dinamu i to od 2020. do 2023., a u podcastu "Iz keca, Mićo" je ispričao zanimljive dogodovštine iz svlačionice "modrih".

- U Dinamu sam najviše naučio o profesionalizmu. Bilo je par igrača koji su takvi profesionalci, to se ne vidi često. Dat ću vam primjer Mislava Oršića kad je zabio tri gola Tottenhamu za četvrtfinale Europske lige - rekao je Milić i dodao:

- Svi slave, a on u svlačionici radi oporavak i istezanje odmah nakon utakmice. Takav profesionalac se stvarno teško može naći na našim prostorima.

Milić je u Dinamo stigao za 500.000 eura iz Budućnosti, ali za prvu momčad je odigrao samo tri utakmice. Za Dinamo 2 je skupio 16 nastupa, a "plavi" su ga slali na posudbe u Varaždin, Bravo i Septemvri iz Bugarske.

Zagreb: Dinamo zaključio sezonu pobjedom protiv Šibenika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U ljeto 2025. stigao je u Partizan, a ove je sezone odigrao 20 utakmica. Za crnogorsku reprezentaciju ima jedan nastup.