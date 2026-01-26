Obavijesti

Igrač Slovenije uoči Hrvatske: 'Nema tajni među nama, sve znamo. Obrana im je sjajna...'

Piše HINA,
Malmo: Susret Slovenije i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naravno da smo umorni, ali 70 posto pripreme je u našim glavama. Pokušavamo se što bolje pripremiti, posebno mentalno. Ono što smo do sada napravili već je odličan rezultat, rekao je Kristjan Horžen

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u utorak u 18 sati igra protiv Slovenije u drugoj fazi Europskog prvenstva u Malmöu u Švedskoj, a za obje momčadi pobjeda je imperativ u lovu na polufinale.

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Položaj u skupini je vrlo kompliciran jer Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su Švicarska i Mađarska realno bez šanse da se plasiraju u danski Herning, gdje će se prvenstvo zaključiti, s po jednim bodom.

"Pričali smo nakon utakmice kako smo imali puno sreće s tim kalkulacijama i na Europskom prvenstvu 2020. i na prošlim Olimpijskim igrama, ali ih ovdje neće biti. Još imamo dva finala prije finala. Već smo pobijedili Mađarsku, sada je na redu drugo i to je jedini mentalitet s kojim moramo ući u utakmicu", rekao je kružni napadač Kristjan Horžen za slovensku agenciju STA.

Kako kaže, ritam utakmica na prvenstvu je "brutalan", ali isti za sve.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Naravno da smo umorni, ali 70 posto pripreme je u našim glavama. Pokušavamo se što bolje pripremiti, posebno mentalno. Ono što smo do sada napravili već je odličan rezultat, ali bilo bi šteta da nam takva prilika isklizne", odlučno je dodao član njemačke momčadi Gummersbach.

Slovenija se do sada pet puta suočila s Hrvatskom na Europskom prvenstvu, zabilježivši dvije pobjede i tri poraza. Posljednji put dvije su se momčadi na Europskom prvenstvu susrele u Vršcu u Srbiji prije 14 godina, kada je Hrvatska bila bolja s dva gola razlike. Posljednja žustra utakmica između dvije strane bila je s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, kada je Hrvatska pobijedila 29-26.

Horžen se još uvijek sjeća ove utakmice, također zbog uzavrelosti atmosfere i samih događaja. Međutim, vjeruje da je Slovenija sposobna pobijediti Hrvatsku u Malmöu.

"Očekujem vrlo tešku utakmicu, posebno zato što im je dominantni dio igre obrana. Igraju vrlo čvrsto, a posebno je teško probiti njihovu obranu 5-1. Međutim, mislim da imamo dovoljno kvalitete da im se suprotstavimo. Pogledat ćemo analize, ali nema tajni među reprezentacijama", zaključio je Horžen.

