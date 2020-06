Igrača Gorice hitno će operirati: Ugradit će mu pločice u čeljust, neće moći jesti krutu hranu...

<p>U toj situaciji mnogi ne bi podmetnuli ni kopačku, a on je podmetnuo glavu... Litavski veznjak <strong>Paulius Golubickas</strong> (20) teško je stradao u subotnjem susretu <strong>Slaven Belupa</strong> i <strong>Gorice </strong>u Koprivnici. Igrač turopoljskog kluba glavom je naletio na jednog igrača Slaven Belupa i ostao ležati kao pokošen.</p><p>Odmah mu je u pomoć pritrčao suigrač <strong>Cherif Ndiaye</strong>, a kad je iz Golubickasovih usta počela šikljati krv postalo je jasno da se radi o krajnje ozbiljnoj situaciji. Brzo mu je pružena liječnička pomoć, iznesen je s travnjaka, a već do kraja prvog poluvremena saznalo se da mu je pukla čeljust.</p><p>Golubickas će dobiti “pločice” u čeljust koje će pomoći da ona što prije zaraste, riječ je o metodi koja bi trebala dovesti do puno bržeg oporavka, ali i do minimalnih vizualnih posljedica, odnosno do praktički nevidljivog ožiljka. Ispred njega je teško razdoblje, u kojem neće moći jesti krutu hranu, u kojem će svaka izgovorena riječ i rečenica donositi bol, informacije su iz kluba.</p><p>Odmah je prevezen u KB Dubrava, putem je na radiju slušao što se događa te ispitivao ljude da mu prevode tijek utakmice.</p><p>U nedjelju će ga operirati u KB Dubrava, a tek nakon operacije znat će se nešto više. Teško mu je i pričati i strašno ga boli. Oporavak nakon takve ozljede mogao bi trajati i do tri mjeseca, kazali su nam ljudi iz Gorice.</p><p>Da u tom hrvatskom prvoligašu vlada obiteljska atmosfera, potvrdile su scene s nedjeljnog treninga. Igrači Gorice okupili su se i pozirali s Golubickasovim dresom te mu poslali poruku podrške.</p>