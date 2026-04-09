Igrači Barcelone jurnuli na suce, Flick ih vukao natrag pa 'eksplodirao' pred kamerama

Atlético Madrid napravio je ogroman korak prema polufinalu Lige prvaka pobjedom 2-0 protiv Barcelone u prvoj utakmici četvrtfinala, no susret na Camp Nou ostat će upamćen po nizu kontroverznih sudačkih odluka, crvenom kartonu i nevjerojatnom previdu VAR sobe koji su izazvali bijes domaćina
Momčad Diega Simeonea slavila je prvi put na ovom stadionu nakon dugih 15 godina, a frustracija Barcelone kulminirala je nakon posljednjeg zvižduka kada su igrači agresivno krenuli prema sudačkoj trojci.
Barcelona je bolje otvorila utakmicu i dominirala većim dijelom prvog poluvremena.
Marcus Rashford, koji je zaigrao umjesto ozlijeđenog Raphinhe, bio je konstantna prijetnja, uputivši čak sedam udaraca prema golu, dva više od cijele momčadi Atlética.
Promašivao je izgledne prilike, pogodio prečku i činilo se da je samo pitanje trenutka kada će obrana gostiju popustiti. No, sve se okrenulo u 42. minuti.
Ubojita kontra Atlética rezultirala je sjajnom loptom Juliána Álvareza za Giuliana Simeonea.
Sin trenera Madriđana jurio je sam prema golu, a s leđa ga je na rubu kaznenog prostora srušio mladi branič Pau Cubarsí.
Rumunjski sudac Istvan Kovacs prvo je pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravni crveni karton zbog sprječavanja čiste prilike za gol.
Da stvar bude gora za Katalonce, iz slobodnog udarca koji je uslijedio, Julián Álvarez je fantastično pogodio same rašlje za vodstvo Atlética 1-0.
Iako s igračem manje, Barcelona nije odustajala. Nastavila je pritiskati, no u 54. minuti dogodila se bizarna i vjerojatno ključna kontroverzna situacija na utakmici.
Golman Atlética Juan Musso izveo je gol-aut dodavši loptu svom braniču Marcu Pubillu unutar peterca.
Pubill je, očito nesvjestan da je lopta već u igri, uhvatio loptu rukom kako bi je namjestio i sam izveo udarac.
Cijeli stadion i igrači Barcelone skočili su na noge tražeći penal i drugi žuti karton za Pubilla, koji je već imao opomenu.
Međutim, sudac Kovacs samo je odmahnuo rukom, a njemački VAR sudac Christian Dingert nije se oglasio.
Trener Barcelone Hansi Flick bio je izvan sebe nakon utakmice, usporedivši situaciju s identičnim slučajem iz 2024. kada je Aston Villi protiv Club Bruggea dosuđen kazneni udarac.
Zašto imamo VAR? To je nevjerojatno! To je trebao biti penal i drugi žuti karton. Ne mogu razumjeti zašto VAR nije pozvao suca da pogleda snimku, isto kao što je to učinio kod crvenog kartona, bjesnio je njemački strateg.
S druge strane, Diego Simeone odluku je nazvao "zdravim razumom".
U jeku Barceloninih napada, Atlético je strpljivo čekao svoju priliku i dočekao je u 70. minuti.
Nakon sjajne akcije koju je započeo Antoine Griezmann, Matteo Ruggeri je s lijeve strane poslao oštru loptu u sredinu, gdje je natrčao Alexander Sørloth i iz blizine zakucao loptu u mrežu za konačnih 2-0.
Bio je to prvi put u 15 godina i nakon 25 pokušaja da je Diego Simeone kao trener Atlética uspio pobijediti na Camp Nou.
Njegova momčad odigrala je taktički savršenu utakmicu, iskoristivši svoje prilike sa stopostotnom učinkovitošću i obranivši se od čak 18 udaraca Barcelone.
Frustracije zbog poraza i osjećaja nepravde eksplodirale su nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Nekoliko igrača Barcelone, predvođenih vidno nervoznim Joãom Cancelom, agresivno je krenulo prema sucu Kovacsu i njegovim pomoćnicima.
Došlo je do naguravanja i burnih prigovora, a Cancelo je zbog nesportskog ponašanja dobio žuti karton nakon završetka utakmice.
U cijelom kaosu, trener Hansi Flick, iako i sam ljutit, preuzeo je ulogu mirotvorca. Prišao je sucima kako bi im iznio svoje mišljenje, ali je istovremeno smirivao svoje igrače i odvlačio ih od službenih osoba kako bi spriječio daljnju eskalaciju. Barcelona će u Madridu za tjedan dana tražiti čudo, no gorak okus sudačkih odluka dugo će se pamtiti.
*uz pomoć AI-ja
