UŽIVO Gorica - Dinamo: Trener 'modrih' bez iznenađenja! Stigli su sastavi za polufinale Kupa

NAJAVA

Prije najveće pozornice i utakmica četvrtfinala Lige prvaka odigrat će se susreti polufinala Hrvatskog kupa. U prvoj utakmici susreću se prošlosezonski finalisti Rijeka i Gorica, dok u drugoj utakmici igraju Gorica i Dinamo. Utakmica na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici počinje u 18.30, a izravni prijenos je na programu MAXSport 2.

Dinamo na gostovanje kod Gorice dolazi u zastrašujućoj formi. "Modri" ne znaju za poraz od 19. veljače i utakmice Europske lige protiv Genka. Ako uzmemo u obzir samo domaća natjecanja, niz neporaženosti seže sve do početka studenoga prošle godine, kada su u Puli izgubili od Istre 2-1.

Momčad Marija Kovačevića proigrala je, a posebno impresivno djeluje napad. Udarne igle potpuno su se raspucale i u posljednje četiri utakmice zabile su 17 golova, a primile tek tri. Napad predvode kandidati za hrvatsku reprezentaciju Dion Drena Beljo i Luka Stojković, koji su se našli na pretpopisu izbornika Zlatka Dalića za prošlo okupljanje.

Beljo je do sada u 38 utakmica zabio 28 golova i dodao šest asistencija, dok je Stojković u 34 susreta zabio 10 i dodao 11 asistencija. Ipak, Kovačevića može brinuti to što u današnjoj utakmici neće moći računati na prvog golmana Dominika Livakovića, koji se s okupljanja "vatrenih" u SAD-u vratio ozlijeđen.

Uoči utakmice istaknuo je kako iznimno poštuje momčad kolege Marija Carevića, koja ih je ove sezone već jednom pobijedila na otvaranju prvenstva.

- Carevića cijenim i znam da će nam pripremiti neko iznenađenje. Pokušavamo raditi s igračima da to prepoznaju na vrijeme. Gorici je ovo povijesna prilika za ulazak u finale i toga smo svjesni, naravno da će dati sve od sebe. Naša je velika želja ući u to finale. U svim ovim utakmicama pokazujemo koliko smo u dobroj formi. Nema razloga da ne izborimo to finale - rekao je Kovačević uoči utakmice.

U solidnoj formi nalazi se i Carevićeva momčad. Oni ne znaju za poraz još od susreta s Dinamom u HNL-u 1. ožujka, kada su "modri" slavili 4-2. Gorica se izdvojila iz opasne zone i sada drži sedmo mjesto HNL-a pa se može usmjeriti na povijesnu priliku za plasman u finale Kupa.

Probleme Careviću ipak zadaje kadar. Prije nešto više od mjesec dana Gorica je prodala Filipa Čuića u Pogon iz Szczecina i ostala na Anti Ercegu i Wisdomu Suleu u napadu. U posljednjoj utakmici protiv Varaždina Erceg je započeo susret, ali je morao izaći zbog ozljede pa postoji mogućnost da će danas Carević moći računati samo na novopridošlog Nigerijca. Sličan problem dogodio se i s najboljim igračem Gorice ove sezone, Ikerom Pozom.

Svjestan je trener domaćina kako ga očekuje težak susret.

- Sigurno je da je s psihološkog aspekta ovo drukčija utakmica jer sve stane u tih 90 minuta u kojima možeš izboriti finale ili ispasti. Što se tiče taktike i nogometnog dijela, to je manje-više isto. Pozo je u prošlom susretu izašao zbog ozljede, Erceg je također ozlijeđen i neko će vrijeme izbivati. Imamo problema, ali nećemo plakati. Dobili smo najtežeg mogućeg protivnika, ali nema kuknjave, uhvatit ćemo se u koštac s njima - poručio je Carević.

Susreti Kupa igraju se na jednu utakmicu i danas ćemo dobiti finaliste.