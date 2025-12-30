Igrači CB Downtowna osvojili Kutiju pa oduševili gestom. Odali su počast Nicolieru...

CB Downtown je u finalu u KC Dražen Petrović porazio Frankos s 1-0, a pogodak odluke zabio je Toni Legčević u 28. minuti. Legčević je proglašen najboljim igračem turnira, dok je Luka Pisačić iz ekipe Mobitel Popravljaona & Windor najbolji strijelac s 11 golova. Utakmica je prošla korektno i u sportskome duhu, a jedan trenutak nepažnje u obrani Frankosa iskoristio je sjajno spomenuti Legčević.

Zagreb: CB Downtown pobjednici su 54. Malonogometnog turnira Kutija šibica | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Pobjedu su posvetili Jeanu Michelu Nicolieru, francuskom dragovoljcu i hrvatskom branitelju, koji se 1991. godine pridružio obrani Vukovara kao pripadnik HOS‑a. Poginuo je u noći s 20. na 21. studeni 1991. nakon što je iz bolnice u Vukovaru odveden i ubijen na Ovčari. Njegovi su posmrtni ostaci identificirani 25. rujna, a obitelj je odlučila pokopati ga u Vukovaru.

Zagreb: CB Downtown pobjednici su 54. Malonogometnog turnira Kutija šibica | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ovo je za Downtown prva titula Kutije šibica, a prije njih osvajač je bila Naturavita koja je pod kormilom sjajnog Ivana Borne Jelić-Balte pobijedila Juicy Marasku 3-2.

U finalu veteranskog dijela turnira slavila je ekipa CB Sport & SC Flegar & Zloćo I.P. koja je u pobijedila Raju iz Sarajeva 1-0. Strijelac jedinog gola bio je Dalibor Radusin u 16. minuti.

Kod djevojaka je pobijedila ekipa MNK MC Plus Agram nakon 2-0 slavlje protiv ŽNK Dinamo Zagreba. Golove su zabile Sara Bučić (28) i Monika Lovrić (35).