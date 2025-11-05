Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI PROBLEMI

Igrači Celte propuštaju trening u Zagrebu. Došli do aerodroma pa se morali vratiti natrag u grad

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Igrači Celte propuštaju trening u Zagrebu. Došli do aerodroma pa se morali vratiti natrag u grad
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Celta će protiv Dinama igrati u četvrtak na Maksimiru. Ipak, trening koji su trebali odraditi u Maksimiru napravit će na svom terenu te će stići tek prošetati maksimirskim travnjakom dan prije utakmice

Nogometaši španjolske Celte namjeravali su jutros poletjeti iz grada Viga prema Zagrebu, gdje ih u četvrtak čeka utakmica s Dinamom u Europskoj ligi, ali zbog kvara aviona odgodili su polazak za popodne zbog čega će propustiti trening na Maksimiru.

- Cijela momčad je bila spremna za ukrcaj u zračnoj luci Peinador, ali se morala vratiti s aerodroma - izvijestile su lokalne novine Faro de Vigo.

UEFA Europa League - Celta Vigo v OGC Nice
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Igrači će se ukrcati na novi let u 15.30 sati, ali će zbog toga propustiti planirani trening u Zagrebu. Trenirat će u Vigu, ručati, pa krenuti avionom na put dug dva i pol sata. Po dolasku u Zagreb trebali bi održati konferenciju za medije u 19.45 sati kako je bilo i predviđeno, a onda prošetati travnjakom na kojem će igrati idući dan.

Utakmica Dinama i Celte igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati. Dinamo je četvrti, a Celta deveta među 36 momčadi Europske lige.

Celta će nastupiti bez svog prvog vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio prst desne ruke. Među vratnicama bi se trebao naći 28-godišnji Ivan Villar, koji je ove sezone nastupio samo jednom i to prije šest dana u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puerta da Vegom.bDok su čekali na ukrcaj za let prema Hrvatskoj, Sergio Álvarez, bivši vratar Celte i savjetnik sadašnje uprave, izrazio je potpuno povjerenje u Villara.

UEFA Europa League - Celta Vigo v OGC Nice
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

- Svaki dan jako naporno radi i spreman je kada ga trener treba. Nadam se da će se dobro snaći jer sam dijelio s njim vratarske dužnosti i znam koliko naporno radi. Uvijek pokušava pomoći svojim suigračima - rekao je Álvarez.

Villar je ponikao u Celti te je za nju branio u 74 utakmice, a također je i 12 puta oblačio rukavice Leganesa dok je igrao za taj klub iz predgrađa Madrida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025