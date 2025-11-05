Igrači Celte propuštaju trening u Zagrebu. Došli do aerodroma pa se morali vratiti natrag u grad

Nogometaši španjolske Celte namjeravali su jutros poletjeti iz grada Viga prema Zagrebu, gdje ih u četvrtak čeka utakmica s Dinamom u Europskoj ligi, ali zbog kvara aviona odgodili su polazak za popodne zbog čega će propustiti trening na Maksimiru.

- Cijela momčad je bila spremna za ukrcaj u zračnoj luci Peinador, ali se morala vratiti s aerodroma - izvijestile su lokalne novine Faro de Vigo.

Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Igrači će se ukrcati na novi let u 15.30 sati, ali će zbog toga propustiti planirani trening u Zagrebu. Trenirat će u Vigu, ručati, pa krenuti avionom na put dug dva i pol sata. Po dolasku u Zagreb trebali bi održati konferenciju za medije u 19.45 sati kako je bilo i predviđeno, a onda prošetati travnjakom na kojem će igrati idući dan.

Utakmica Dinama i Celte igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati. Dinamo je četvrti, a Celta deveta među 36 momčadi Europske lige.

Celta će nastupiti bez svog prvog vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio prst desne ruke. Među vratnicama bi se trebao naći 28-godišnji Ivan Villar, koji je ove sezone nastupio samo jednom i to prije šest dana u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puerta da Vegom.bDok su čekali na ukrcaj za let prema Hrvatskoj, Sergio Álvarez, bivši vratar Celte i savjetnik sadašnje uprave, izrazio je potpuno povjerenje u Villara.

Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

- Svaki dan jako naporno radi i spreman je kada ga trener treba. Nadam se da će se dobro snaći jer sam dijelio s njim vratarske dužnosti i znam koliko naporno radi. Uvijek pokušava pomoći svojim suigračima - rekao je Álvarez.

Villar je ponikao u Celti te je za nju branio u 74 utakmice, a također je i 12 puta oblačio rukavice Leganesa dok je igrao za taj klub iz predgrađa Madrida.