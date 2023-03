Igrači Cibone zasad odustali od štrajka: Igrat će protiv Cedevite

Već isfrustrirani i umorni od lažnih obećanja čelnika koji svaki tjedan obećaju nešto pa naprave drugo, igrači Cibone su prije dva dana odbili trenirati i zaprijetili štrajkom. Razlog je još jedan dribling uprave kluba, koja je obećala igračima jednu plaću u veljači, jednu tijekom ožujka pa hvatanje normalnog ritma od travnja. No, od svega toga igrači su dobili dvije isplate u veljači, koje nisu ukupan iznos jedne plaće, ništa do polovice ožujka, niti ikakvo jamstvo da će ičega biti pa su zaprijetili štrajkom.

Bila je upitna utakmica protiv Cedevite Olimpije koja je na rasporedu u subotu u Ljubljani, a samim time i budućnost kluba, no razgovor čelnika i igrača očito je urodio plodom jer 'vukovi' su u petak odradili trening pa najavili utakmicu protiv Cedevite. Na neko vrijeme kupljen je mir, ali pitanje do kada. Ako se ispostavi da je uprava opet izigrala igrače...

- Igrači su u petak odradili trening i to jako dobro, a uoči polaska na put ćemo imati i video analizu na kojoj ćemo ukazati na neke taktičke detalje koje možemo iskoristiti. Svi su igrači zdravi i spremni izuzev Aranitovića koji „vuče“ ozljedu još od dvoboja s Crvenom Zvezdom, ali se nadam da će i on participirati. Što se tiče protivnika, momčad im je jako dobro posložena, i za Eurokup i za gornji dom ABA lige. Međutim, imali su određenih problema što se tiče ozljeda glavnih igrača, a došlo je i do promjene trenera. Morat ćemo biti oprezni i vidjeti koliko će se to kod njih odraziti, no mi svakako moramo odigrati utakmicu u visokom intenzitetu. Mi se ne smijemo povući, nego nastojati odgovoriti na pravi način i susret uvesti u ritam koji nama odgovara - rekao je trener Cibone Josip Sesar.

Obzirom na silne financijske probleme, najmanji budžet u povijesti kluba, neisplaćene plaće i ne baš bajne uvjete, Cibona igra senzacionalno. Osvojila je Kup, bori se za naslov prvaka Hrvatske, a ima priliku i domoći se play-offa ABA lige. Nedavno su srušili Crvenu zvezdu, zamalo i Budućnost, a nešto će ih se pitati i protiv Cedevite koju je Zadar demolirao prije tjedan dana.

- Cedevita Olimpija je odlična momčad, to nije upitno, a dočekuje nas nakon što su smijenili trenera. Kako to već obično biva, sada će se njihovi igrači sigurno htjeti dokazati protiv nas i nametnuti novom kormilaru. No, mi ćemo isključivo gledati sebe i kako odigrati što bolje, čekajući svoju priliku. Protiv objektivno jačih protivnika smo i dosad pokazivali da se možemo nositi s njima, vjerujem da će opet biti tako - poručuje kapetan Krešimir Radovčić.

Cibona se nakon 21 kola nalazi na desetom mjestu s osam pobjeda i 13 poraza, dva boda manje od osmog mjesta koje vodi u doigravanje. Do kraja regularne sezone ostalo je još pet kola, a ako nastave sa sjajnim igrama, ni san o play-offu neće biti neuhvatljiv.

