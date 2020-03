'Igrači Dinama imaju svu našu podršku, rano je za ove odluke'

Dinamo je jučer donio kriznu odluku, smanjio plaće svim igračima, stručnom stožeru i zaposlenicima kluba u periodu od 30. ožujka do 30. rujna 2020. godine. Već danas 'modri' su se na službenim stranicama zahvalili 'zaposlenicima kluba, B momčad i nogometnoj školi' koji su u manje od 24 sata prihvatili mjere o smanjenju plaća. No, to (barem za sada) nisu napravili i igrači prve momčadi.

Tijekom dana javio nam se i glavni tajnik Hrvatske udruge Nogometni sindikat Mario Jurić. U HUNS-u vjeruju kako u Maksimiru još nisu imali pravo na takvu odluku...

- Slobodno napišite da igrači Dinama imaju našu podršku - rekao nam je Mario Jurić, pa dodao:

- Prerano je za bilo kakve odluke takve vrste s obzirom da se domaće prvenstvo ne igra tek 14 dana. Sve odluke, pogotovo one jednostrane, su štetne i za klub i za igrače. A nitko od nas ne može ni znati koliko će trajati ova epidemija korona virusa. U Hrvatskoj su prihodi od TV prava mizerni, prihodi od ulaznica isto tako (izuzev Hajduka), pa smo mišljenja kako je ipak prerano za bilo kakve odluke.