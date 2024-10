Igrač četvrtoligaša ozlijedio se protiv Dinama. Igrači 'modrih' skupili novac da mu pomognu

Matko Tepšić (21), golman Banjola, odigrao je utakmicu karijere 25. rujna protiv Dinama u šesnaestini finala Kupa Hrvatske. Mladić može biti zadovoljan kako se njegova momčad predstavila protiv aktualnog prvaka lige i osvajača Kupa jer su domaćini držali utakmicu neizvjesnom sve do 86. minute, kada je Arijan Ademi zabio za 3-1.

Tepšić posebno pamti 26. minutu utakmice kada se, izlazeći s vrata, sudario s Darijem Špikićem, koji je na njega natrčao u punom trku. Krilni napadač Dinama nehotice ga je koljenom pogodio u glavu, zbog čega je golman četvrtoligaša ostao ležati na terenu. U pomoć mu je odmah priskočila liječnička služba Dinama. Doktor Ivica Smodek namjestio mu je čeljust koja se od sudara pomaknula, a nakon što mu je pružena pomoć, Tepšić je stisnuo zube i nastavio igrati do kraja susreta. Na Smodekov savjet otišao je na snimanje u bolnicu, gdje su mu otkrili ozbiljnost ozljede.

- Otišao sam u pulsku bolnicu na snimanje, čekao sam tamo dva-tri sata, a onda su me nakon rendgena poslali u Rijeku. Vilica mi je puknula i morao sam na operaciju, hospitaliziran sam i kasnije operiran - ispričao je Tepšić za Germanijak.

Tepšić, koji kao student radi s vratarima u Istri, zbog toga je još uvijek na bolovanju. No, ono što ovu priču čini posebnom jest Dinamova velikodušnost. Klub nije zaboravio na golmana te su, nakon što su čuli da mora na operaciju i da ima dugotrajne posljedice, odlučili među sobom skupiti novac i pomoći mu.

- Skupili su novac i poslali mi ga, naravno da sam ostao iznenađen. Svaka im čast, ispali su uistinu veliki, to je jedna jako lijepa gesta. Odmah sam se zahvalio Dinamu kao klubu i njima osobno, baš su me dirnuli. Znam da me Špikić nije namjerno ozlijedio, bilo je to u žaru borbe, dogodi se. Popričali smo odmah nakon utakmice, prije nego što sam shvatio da moram u bolnicu. Pitao me kako sam i poželio sreću - ispričao je Tepšić i dodao:

- Baš 15-ak dana nakon utakmice hotel je zatvorio, gotova je sezona, tako da tih zadnjih 10-15 dana nisam radio zbog ozljede. Inače studiram, a Dinamo će ostati trajna uspomena. Ma, gledajte, ozljeda kao ozljeda, ni prva ni zadnja, istina, bila je dosta neugodna. No, mogao sam se tako ozlijediti i u nekoj drugoj utakmici, a ne protiv Dinama. Na kraju je sve dobro, polako se vraćam, a ova gesta Dinamovih igrača... Ma, svaka im čast! Još im se jednom zahvaljujem na pomoći.