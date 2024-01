Igrači Gorice dobro raspoloženi: Sopiću, nećeš nas dvaput dobiti

Što nam je cilj? Ući u svaku utakmicu sa željom da pobijedimo. I uopće me ne zanima s kim igram, jer nitko nije bolji od nas. Možeš ti biti i 40 bodova ispred mene, ali nisi bolji! To je stav koji želimo da svaki naš igrač ima. Možeš me predriblati 50 puta, ali ja ću zabiti gol iz kontre, ja ću pobijediti, ja sam bolji. Kad je takav stav, uopće te ne mora zanimati s kim igraš.

Govori to kapetan Gorice, veznjak Filip Mrzljak (30). Turopoljski klub od 17 sati dočekuje Rijeku u zaostaloj utakmici četvrtoga kola HNL-a. Bit će to posebna utakmica za Željka Sopića, koji je u sezonu ušao kao trener Gorice, a već je neko vrijeme strateg Rijeke. Prvoligaš s Kvarnera na Rujevici je pobijedio Goricu 1-0 u 13. kolu sa Sopićem na klupi.

- Samo ću mu reći: 'Nećeš pobijediti dvaput zaredom!' Možeš se nadati koliko hoćeš… Ako želiš biti prvi, za početak moraš pobijediti svoje! - smije se Mrzljak.

Ponajbolji je igrač Gorice u posljednje vrijeme lijevi bek Dino Štiglec (33). Ove sezone u 18 ligaških utakmica zabio je dva gola i ima dvije asistencije. I Mrzljak i Štiglec u Goricu su došli prošle zime na nagovor Sopića, koji je slagao karakternu momčad za ostanak u prvoj ligi. Štiglec je prošle godine čak razmišljao o igračkoj mirovini... Igrao je tad za izraelski Hapoel Haifu.

- Rezultati nisu bili u skladu s očekivanjima, iz kluba su radili pritisak na nas strance, bio sam i odvojen od obitelji, baš smo supruga i ja bili dobili treće dijete… I odlučio sam raskinuti, u čemu sam uspio 31. siječnja prošle godine. Nekoliko dana poslije toga u trgovačkom centru slučajno sam sreo trenera Sopića i direktora Brkljaču. Tad je nastao prvi kontakt...

Gorica će biti bez ozlijeđenih Valentina Majstorovića i Merveila Ndockyta, a kod Rijeke su upitni golman Nediljko Labrović zbog viroze i Matej Mitrović zbog problema s kukom.