Igrači Hajduka skinuli su jedno prokletstvo i kupili malo mira sebi, ali i Gonzalu Garciji...
Pafos i Varaždin su zaboravljeni, ali nakon kratkog slavlja i povratka kući zaboravljen je i prvi ogled sa Žalgirisom, a koncentracija usmjerena na Istru. Splićani imaju priliku vratiti pozitivnu atmosferu u klub
Ništa tako dobro ne liječi stare rane kao pobjeda. Nakon slavlja kod Žalgirisa (5-2) atmosfera u svlačionici Hajduka puno je bolja, čak se i poslovično oprezni Gonzalo Garcia pohvalio da igrači zapjevaju nakon utakmice i da svi skupa s puno više optimizma gledaju na predstojeće obveze. I na nedjeljni ogled protiv Istre i na uzvrat protiv Žalgirisa sljedećeg četvrtka, koji bi trebao biti samo formalnost.