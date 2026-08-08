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Igrači Hajduka skinuli su jedno prokletstvo i kupili malo mira sebi, ali i Gonzalu Garciji...

Piše Tomislav Gabelić,

Pafos i Varaždin su zaboravljeni, ali nakon kratkog slavlja i povratka kući zaboravljen je i prvi ogled sa Žalgirisom, a koncentracija usmjerena na Istru. Splićani imaju priliku vratiti pozitivnu atmosferu u klub