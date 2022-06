Igrači i treneri odlučili: Livaja je najbolji igrač sezone u HNL-u! Evo tko je sve u dream-teamu

Marko Livaja najbolji je igrač HNL-a za sezonu 2021./2022.!

Tako su odlučili najmjerodavniji, igrači i treneri hrvatskih prvoligaša u izboru koji je deseti put organizirala Hrvatska udruga Nogometni sindikat. Hajdukova zvijezda dobila je još jednu individualnu nagradu za proteklu sezonu, nakon one najboljeg strijelca.

Zabio je Livaja 28 golova i u kratkom razdoblju dobio mitski status među navijačima kakav su uživali samo rijetki tijekom povijesti. Ako zagrabimo malo dublje u prošlost, bili su to Frane Matošić, Bernard Vukas i Vladimir Beara, 70-ih Jurica Jerković, Ivica Šurjak pa potom i Blaž Slišković. Početkom 90-ih srca navijača osvojio je Miki Rapaić, njihov idol bio je i Niko Kranjčar o čijem se dočeku iz Dinama i dan danas priča. No, nikada u novijoj povijesti nije bila ovolika euforija oko jednog igrača. Sva djeca u Dalmaciji žele jednog dana igrati kao Livaja, navijači ga nose na ramenima i skandiraju mu. U Splitu je nastala Livaja-manija i navijači se nadaju da će se naslov prvaka vratiti sljedeće godine na Poljud.

Zahvaljujući njemu, Splićani su minule sezone gotovo do posljednjeg kola bili u igri za naslov prvaka. Ostali su bez titule, ali na Poljud se vratilo Rabuzinovo sunce.

Na Poljud je Livaja stigao u veljači prošle godine, potpisavši ugovor do kraja sezone. I nitko nije mogao zamisliti da će se sve pretvoriti u ovakvu euforiju. Bila je to bomba na isteku prijelaznog roka, bomba koju su čelnici Hajduka jako trebali. I kao igračko pojačanje momčadi koja je bila peta na prvenstvenoj ljestvici, ali još i više kao poruku nakon što su im propali svi planovi oko produženju ugovora s Mijom Caktašem.

Livaja se upisao u birani krug igrača koji su kod navijača zaslužili status legende kluba još za igračkih dana. U prosincu je postao najbolji igrač HNL-a u izboru kapetana svih klubova, najbolji je strijelac lige, a nema sumnje ni da će, nakon nekoliko sezona pauze, upravo on ove godine od navijača dobiti prestižnu nagradu "Hajdučko srce".

Hajduk s njim cilja samo na najviše stvari, a ako on nastavi s ovakvim igrama, naslov prvaka bi se nakon 18 godina mogao vratiti na Poljud. A za Livaju će se još čuti i ne sumnjamo kako inozemni klubovi prate što se to događa u Splitu. No, ima i on jednu želju.

- Mogu slobodno reći. Vidim sebe u Hajduku do kraja karijere.

Luka Modrić, pak, i deseti je put osvojio Trofej nogometaš. Nevjerojatno ostvarenje hrvatskog kapetana koji je osvojio baš svaku nagradu otkako je ista uvedena. S Realom je peti put osvojio Ligu prvaka, konkurencija kraj ovakvog Luke i dalje nema šanse.

Dominik Livaković najbolji je golman HNL-a, bivši strateg Rijeke Goran Tomić trener, Lukas Kačavenda najbolji je mladi igrač, dok najboljih 11 cijele sezone glasi: Livaković (Dinamo) - Ristovski (Dinamo), Šutalo (Dinamo), Elez (Hajduk), Bočkaj (Dinamo/Osijek) - Pavičić (Rijeka), Krovinović (Hajduk), Ademi (Dinamo) - Oršić (Dinamo), Drmić (Rijeka), Livaja (Hajduk).

